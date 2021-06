Freizeit in Düsseldorf : Vielfältige Shows vor schöner Naturkulisse in Angermund

Die Hornisten der Duisburger Philharmoniker eröffnen mit einem Alphornkonzert die Veranstaltungsreihe im Schlosspark Heltorf. Foto: Wienem

Düsseldorf Im Park von Schloss Heltorf werden bis zum Herbst unterschiedliche Shows geboten. Neben Musik stehen Hunde, Pferde und Vögel im Mittelpunkt.

Von Julia Brabeck

Im Park von Schloss Heltorf werden auch in diesem Jahr wieder vor einer wunderschönen Naturkulisse verschiedene Shows zu sehen sein. Den Auftakt gestalten am Samstag und Sonntag, 5. und 6. Juni, die Hornisten der Duisburger Philharmoniker. Als Urtyp der modernen Blechblasinstrumente hat sie das Alphorn in seinen Bann gezogen. Die Musiker präsentieren auf diesem imposanten Instrument traditionelle Weisen, meditative und progressive Werke bis hin zu Kostproben aus Blues und Jazz aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz.

Beginn ist um 17 Uhr, der Einlass ist ab 15 Uhr. Tickets zum Preis von 15 Euro und acht Euro für Kinder bis 12 Jahren gibt es in der Buchhandlung Lindenlaub, Angermunder Straße 32 oder über die Homepage www.forst-graf-spee.de. Zugang zum Konzert haben nur Personen, die vollständig geimpft oder genesen sind oder einen negativen Test vorweisen können. Für alle anderen Besucher ist der Park an den beiden Veranstaltungstagen nur von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Der Zugang erfolgt über Am Froschenteich 22/Ecke Verloher Kirchweg.