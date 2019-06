Kulturstätten in Düsseldorf : Leichte Kunst und leckere Snacks

Düsseldorf Im KaBARett Flin wird viel Comedy und Kabarett geboten. Das kommt bestens an. Die Vorstellungen sind in der Regel schnell ausverkauft.

Von der leichten Theater-Muse geküsst hat sich das Kabarett auch am zweiten Standort nahe Staufenplatz, Ludenberger Straße, längst in die Herzen eines treuen Stammpublikums gespielt. Dort wird Kleinkunst präsentiert, wobei nicht etwa die Kunst klein ist, sondern lediglich der 80 Plätze umfassende Theatersaal. Was dessen charmantes Ambiente anbetrifft, ist der sogar ganz groß.

Geschichte Silvester 2014 fiel in Flingern der letzte Vorhang für das theatralische Herzblut-Projekt „Flin“ von Oliver Priebe und Philipp Kohlen-Priebe. Die beiden Theaterbegeisterten, nicht nur beruflich, sondern auch im wirklichen Leben Partner, übernahmen 2001 das ursprünglich 1999 von Rudolf und Claudia Porsche gegründete Blaue Zimmertheater an der Ackerstraße und vergrößerten es zunächst von 50 auf 90 Plätze. Damals war Flingern noch Lichtjahre von einer Hipster-Hochburg entfernt.

Anfahrt Wer mit dem ÖPNV von der Stadtmitte aus das KaBARett Flin erreichen will, kann Bahnlinien U73,U83 oder 709, wahlweise Haltestelle Burgmüllerstraße (Staufenplatz) oder Pöhlenweg nutzen. Auch die Nacht-Express-Linien NE4 und NE halten dort. Die Buslinien 733, M1 und M2 fahren lediglich die Haltestelle Burgmüllerstraße an. Autofahrer können in der Regel auf reichlich Parkplätze auf dem Staufenplatz zurückgreifen.

Mit Patrick Süßkinds Stück „Der Kontrabaß“ hatte das Minitheater einen nachhaltigen Erfolg und konnte sich alsbald mit einer lockeren Mischung aus Boulevard und Off-Bühne einen festen Platz in der freien Theaterszene Düsseldorfs erobern. Auch die Adaption von Goethes „Faust“, „Fast Faust oder des Pudels Kern“, lief über Jahre hinweg in einem stets ausverkauften Haus.

Ausstattung Das Kabarett Flin, das sich den namen „Flin“ als Reminiszenz an den ersten Standort bewahrt hat, profiliert sich als Kultgaststätte, in deren Mischkonzept Bühnenprogramm und Gastronomie enger zusammenrücken. Das plüschige Jugendstil-Flair des ehemaligen Haus Marx, einem bereits 1904 eröffneten ehemaligen Tanztempel, wird sorgfältig gepflegt.

Vorschau Eine Veranstaltungsvorschau, die auch realistische Möglichkeiten zum Ticketerwerb bietet, scheint für das Flin so gut wie unmöglich. Karten zu ergattern (vor allem kurzfristig) ist nicht leicht. Auf der Homepage ziert bereits jetzt sämtliche Termine im Juni und Juli wie etwa der Heinz-Erhard-Abend oder „Dat Rosi im Wunderland“ mit Sabine Wiegand ein „ausverkauft“-Hinweis. Danach geht das Kabarett Flin erst einmal bis 4. September in die Sommerpause, um dann in eine neue erfolgreiche Saison zu starten. Wer also einmal einen Abend verbringen möchte, muss seinen Besuch am besten wie bei einer Reise über Monate im voraus planen.