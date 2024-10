Spenden für die Initative „Herzwerk“ Benefiz-Konzert mit Liedern von Udo Jürgens

Udo Jürgens hat in seinem Leben Hunderte Lieder geschrieben und war einer der bekanntesten Sänger Deutschlands. Am 30. September wäre der vor zehn Jahren verstorbene Sänger 90 Jahre alt geworden. Am kommenden Samstag wird das Benefiz-Konzert „Udo Jürgens Schattenlieder“ veranstaltet. Der Erlös des Abends kommt dem „Herzwerk“ Düsseldorf zugute.