Freizeittipps für Familien in Düsseldorf Drachen, Laternen und Schwimmkurse in den Herbstferien

Drachensteigen Beim traditionellen Herbstferienprojekt „Bilder am Himmel“ des Vereins Akki (Aktion & Kultur mit Kindern) können eigene Drachen gestaltet werden. An mehreren Terminen sind Kinder ab acht Jahren dazu eingeladen. Für jeweils zweieinhalb Stunden können sie ihren Drachen in den Zeltwerkstätten auf den Rheinwiesen am Kaiser-Wilhelm-Ring neben der Rheinkniebrücke in Oberkassel basteln. Für Materialien ist gesorgt, die Teilnahme ist kostenlos und erfordert keine Anmeldung. Am Freitag, 18. Oktober, gibt es dann eine Abschlusspräsentation, bei der die Kinder ihre Drachen von 11 bis 13 Uhr steigen lassen können. Neben den „Kids only“-Tagen am 13., 14., und 17. Oktober gibt es auch wieder Familientage für Kinder ab sechs Jahren – an diesen können Erwachsene mitwerkeln. Für letztere Aktion ist eine Anmeldung erforderlich unter akki-ev.de/veranstaltungsort/bilder-am-himmel/.