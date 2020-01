Sommelier in Düsseldorf : Wein zum Menü, auch Saft oder Sake

Hendrik Weiß kennt stets das passende Getränk. Foto: Birgit Wanninger

Düsseldorf Hendrik Weiß ist Sommelier des Restaurants Phoenix im Dreischeibenhaus.

Es gibt eine Vielzahl an Getränken. An dieser Stelle empfiehlt immer ein Experte etwas Besonderes: Heute Hendrik Weiß:

„Wir haben in unserem Restaurant Phoenix im Dreischeibenhaus mehr als 300 Weinpositionen. Die meisten Gäste wählen bei einem Menü eine Weinbegleitung, aber hin und wieder empfehle ich auch zu einem Gang Sake oder koreanischen Reis- und Pflaumenwein. Aber wir bieten den Gästen auch eine alkoholfreie Begleitung an. Die wird hin und wieder bestellt, steht auch als Empfehlung auf unserer Karte.

Zu kräftigen Fleischprodukten empfehle ich beispielsweise einen Tomaten- oder Karottensaft. Oder gar einen Rote-Bete-Saft, der schön erdig und umani-lastig ist und den fünften Geschmackssinn hervorhebt. Zum Fisch eignet sich auch hervorragend ein Tee, das hängt allerdings stark von der Zubereitung ab. Bei einem intensiven Geschmack empfehle ich einen Rauchtee, der kalt oder warm serviert werden kann. Auch da kommt es auf das Gericht an.

Nur einen einzigen Saft als Getränk bei einem großen, fünf- oder sogar siebengängigen Menü finde ich ziemlich langweilig und zu sättigend. Es gibt so viele Möglichkeiten und inzwischen auch zahlreiche Hersteller mit außergewöhnlichen Produkten. Ich denke da an die Apfelsäfte unterschiedlicher Sorten, an Birnen- und Kirschsäfte oder einen Dörrpflaumensaft mit einer süßen Säure. Den würde ich zu einer Leber empfehlen.

Es gibt tolle Kombinationen. Die Firma Geiger hat in ihrem Repertoire unter anderem einen Saft auf der Basis Grüner Tee mit Garten-Melisse und Wiesenobst. Oder von einem anderen Hersteller einen Chicoree-Saft mit einer feinen Bitternis. Der Saft passt wunderbar zu Rauchaal in Filoteig. Es gibt sogenannte Prisecco, alkoholfreie Säfte mit feinem Geschmack und leicht perlend, die sich perfekt als Aperitif eignen. Und warum nicht einen Mocktail, also einen alkoholfreien Cocktail, der muss nicht immer eiskalt sein. Der kann auch warm sein.

Ich habe in meinem Repertoire ein Milchparfait mit Hagebutten-Gelee und Brat-Apfel-Jus. Empfehlenswert zur derzeitigen Jahreszeit ist auch ein Apfelpunsch. Es gibt so viele Möglichkeiten, wenn man bei einem großen Menü auf Alkohol verzichten möchte. Aber wie schon gesagt, der Gast nimmt das Angebot nur selten wahr. Wir sind noch nicht so weit wie das Hovrath in Berlin. Das Zwei-Sterne-Restaurant hat sich auf alkoholfreie Getränkebegleitung spezialisiert und bietet besondere Teeauszüge und hausgemachte Gemüsesäfte an. Unser Haus empfiehlt alkoholfreie Getränke-Begleitungen, aber ich als Sommelier empfehle gerne gute Weine zum Essen.“