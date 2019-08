Gourmet-Festival in Düsseldorf 2019 : An die Kö zum Gourmet-Festival

Düsseldorf Düsseldorf freut sich auf Genuss: Bereits zum neunten Mal findet von Freitag bis Sonntag rund um die Königsallee das Gourmet-Festival statt.

Wann Das Gourmet Festival findet statt am Freitag von 13 bis 21 Uhr, am Samstag von 11 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 21 Uhr statt.

Premiere feiert auch das „Dinner in the Sky“: Auf einer Plattform an einem langen Tisch, der Platz für 22 Gäste bietet tischen die Köche der Steak-Profis von Gourmetfleisch, bei einem Live-Cooking-Event in einer Höhe von 50 Metern Leckerbissen wie Iberico-Schinken und japanisches Wagyu-Beef auf. An den drei Tagen werden insgesamt 462 Gäste in Rennsportsitzen ihren Platz einnehmen können und mit dem Kran nach oben in luftige Höhe gezogen. So viel Nervenkitzel gepaart mit Kulinarik und dem Blick über die Skyline ist offenbar derart attraktiv, dass alle „Flüge“ bereits im Vorfeld ausverkauft sind.