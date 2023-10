Einladung zum Talk Wie genießen die Düsseldorfer?

Was schmeckt den Düsseldorfern? Und welche Köstlichkeiten werden hier vor Ort kreiert? Darum geht es bei Rheinpegel LIVE am Stadtstrand. Seien Sie dabei! Mit spannenden Gästen diskutieren wir über den Düsseldorfer Gaumen und die Düsseldorfer Freude am Genuss - und es gibt auch reichlich zu probieren. Mit dabei sind unter anderem Peter und Katharina Busch von Killepitsch und Kerstin Rapp-Schwan, Gastronomin und Gastro-Consultant.