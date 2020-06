Gastronomie in Düsseldorf : Casanova hat das Lupo abgelöst

Düsseldorf In der Trattoria an der Friedrichstraße haben die Inhaber gewechselt. Francesco Masiello wurde es zu viel, zwei Restaurants parallel zu betreiben. Sein Nachfolger ist Kadir Akin, der dem Lokal einen neuen Anstrich gegeben hat.

Das Casanova hatte einen etwas holprigen Start. Auf dem Höhepunkt des Shutdowns nämlich hat der Gastronom Kadir Akin die Trattoria an der Friedrichstraße eröffnet. Kein Wunder, dass das Geschäft erst nicht so optimal lief. Aber nun geht es aufwärts, freut sich der 24-jährige Wirt der Trattoria Casanova, die zuvor unter dem Namen Lupo fast vier Jahre von Jasmine Michel-Masiello und Francesco Masiello betrieben wurde. Das Ehepaar führt auch seit gut 25 Jahren die Pizzeria in der Altstadt und hatte sich mit dem Lupo Bilk einen Traum erfüllt. Die Geschäfte liefen gut, sagt Francesco. „Aber wir haben gemerkt, dass das Betreiben von zwei Restaurants schon sehr viel Arbeit war“, sagt er. Schweren Herzens haben sich die Masiellos entschlossen, den Lupo in andere Hände abzugeben.

Schon im Januar hätten die Verhandlungen mit den Akins begonnen. „Mit Corona hat unser Rückzug aus dem Lupo also nichts zu tun“, betont Masiello, der seinen Nachfolger in Bilk gut kennt. Ali Akin, Vater von Kadir, hatte nämlich in den späten 1980er-Jahren im Altstadt-Lupo das Handwerk des Pizzabackens gelernt. Anschließend hat er mit seiner Familie in Neuss zwei Restaurants eröffnet und ein weiteres am Wehrhahn. Sohn Kadir hatte derweil ein Wirtschaftsstudium in England absolviert, ist aber ein echter Gastro-Junge, wie er sagt. Als Kind hat er schon in den Läden seines Vaters gearbeitet, im Casanova am Wehrhahn noch mehr gelernt.