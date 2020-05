Gastronomie : Japanische Suppe in Unterbilk

Info

Takumi Lorettostraße 2, geöffnet täglich außer Dienstag von 12 bis 14.30 Uhr und 17.30 bis 21.30 Uhr

Ramen to go Die Suppe wird seperat verpackt, so dass der Gast kurz vor dem Essen die Brühe über die Zutaten gießt.

Inhaber Haruhiko Saeki hat vor etwa 20 Jahren in Düsseldorf begonnen, Ramen-Restaurants zu eröffnen, unter anderem das Kushitei of Tokyo, das Umaimon und Yaki The Emon, alle in Little Tokyo. Das Takumi Unterbilk ist Nummer 10.

Pläne Im Sommer soll am Heerdter Lohweg 230 ein weiteres Restaurant eröffnet werden.