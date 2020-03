Gastronomie in Düsseldorf : Pancakes – bunt wie Kunstwerke

Düsseldorf Neu in Unterbilk ist das Frühstücksrestaurant „7 Sundays“. Sandwiches und Pfannkuchen sind so üppig, dass niemand Kalorien zählen sollte.

Hintergrund Der Gastronom Efthimios Eleftheriadis und der Unternehmer Marco Fernandes (die jetzigen Geschäftsführer vom „7 Sundays“) besuchten vor einigen Jahren in Barcelona ein Lokal mit leckeren, deftigen und manchmal auch gesunden Mahlzeiten für den Start in den Tag. Nach ähnlichen Erfahrungen in London und Amsterdam realisierten sie mit ihrem Kollegen Ilter Tekkal den Plan, so ein All-Day-Breakfast-Lokal zu eröffnen.