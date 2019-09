Gastronomie in Düsseldorf : Koreanische Küche auf Knopfdruck

Soban-Inhaber Youngjin Kim serviert hier Deoji Yangyeom, in Sojasoße mariniertes Schweinefleisch. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Im Restaurant Soban ist der Service schnell und die Speisen sind gut gewürzt. Wer will, kann auch asiatische Getränke dazu auswählen.

Von Julia Brabeck

Die Ulmenstraße 122 ist unter Kennern der Gastroszene keine unbekannte Adresse. Dort hat Pasqualino Palmieri mehr als zehn Jahre das Edelrestaurant Teatro la Fenice, aus dem später das Amalfi wurde, betrieben. Viele Promis kehrten dort immer wieder ein. Im Sommer 2017 war dann aber Schluss. Palmiere kündigte an, nicht mehr kochen zu wollen. Nachdem das Restaurant einige Zeit leer gestanden hatte, zog dort nun das koreanische Soban ein. Von der italienischen Vergangenheit zeugen nur noch die Säulen, Rundbogenfenster und Simse an der Wand, auf denen allerdings heute koreanische Bierflaschen aufgereiht sind. Einige Plakate und asiatische Schriftzeichen an den Wänden deuten diskret auf die neue Ausrichtung hin.

Ganz typisch für Korea, wie uns der freundliche Kellner versichert, sind aber die kleinen elektrischen Klingeln, die auf jedem Tisch montiert sind. Per Knopfdruck wird ein individuelles Schellen ausgelöst und für Küche und Theke gut erkennbar, leuchtet auf einem Display die Tischnummer auf. Das ist zunächst ungewohnt, auf diese Art zu kommunizieren, stellt sich aber als sehr praktisch heraus, denn die Servicekräfte stehen so Sekunden später am Tisch, erklären ausführlich und geduldig die angebotenen Speisen und geben Empfehlungen ab.

Info Adresse, Anfahrt und Öffnungszeiten Adresse Das Soban liegt an der Ulmenstraße 122/Ecke Füsilierstraße, Telefon 0211 43833288 Reservierungen sind möglich. Das Restaurant besitzt 50 Plätze und weitere Tische auf der Straßenterrasse Öffnungszeiten montags bis freitags von 11.30 bis 15 Uhr und 18 bis 22 Uhr, samstags von 17 bis 22 Uhr, sonntags ist Ruhetag Angebot Mittags gibt es noch besondere, wechselnde Speisen, die größtenteils deutlich unter zehn Euro liegen. Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln beispielsweise mit den Bahnlinien 705 und 707

Bei unserem Testbesuch entscheiden wir uns für gedämpfte Eier in einer heißen Steinschüssel (5,50 Euro) und zwei Hähnchenspieße (3 Euro) als Vorspeisen. Das Eiergericht ist schmackhaft und seine Konsistenz erinnert etwas an ein aufgeschäumtes Omelette. Obwohl es einen sehr leichten Eindruck erweckt, sättigt es bereits ordentlich. Das Hühnerfleisch ist kräftig mariniert und mit Lauch interessant kombiniert.

Als Hauptgang wählen wir gebratenes mariniertes Rindfleisch (16,50 Euro) und eine der Dinner-Boxen. Diese kosten beispielsweise mit frittiertem Hähnchenfleisch 14 Euro, mit frittiertem Tofu 12 Euro und gegrilltem Thunfisch 18 Euro. Das Rindfleisch wird auf einer heißen Platte serviert und zudem mit einer Miso-Suppe, Reis und sechs hausgemachten Beilagen, die in kleinen Schalen angerichtet sind, begleitet, darunter Tofu, das koreanische Nationalgericht Kimchi (fermentiertes Gemüse, häufig Kohl), grüne Bohnen und Sojasprossen. Das schön weiche Fleisch selbst ist mit viel knackigem Gemüse vermengt. Auch das Hauptgericht der Dinner-Box wird mit mehreren kleinen Schalen mit asiatischen Köstlichkeiten serviert. Dazu gehören ein Gemüsepuffer, eine frittierte Garnele und eine Teigtasche mit Gemüsefüllung. Die großzügigen Portionen sehen nicht nur hübsch und appetitlich aus, sondern schmecken auch sehr gut.