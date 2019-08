Gastronomie in Düsseldorf : Das Karl’s hat einen neuen Besitzer

Gastronomie in Düsseldorf

Düsseldorf Das Restaurant in Pempelfort hat seinen Namen behalten, aber einen neuen Chef bekommen. Die Küchencrew kocht weiter Altbewährtes und Internationales.

Es ist in letzter Zeit immer wieder spekuliert worden, dass das Karl’s an der Schloßstraße in Pempelfort schließt, dass es nur noch kurze Zeit geöffnet habe. Anlass dazu gab Namensgeber Karl Romboy, der die Lokalität verlassen hat. Doch die Crew macht weiter.