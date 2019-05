Gastronomie in Düsseldorf : Französische Küche mit Orient-Charme

Düsseldorf Im Massi-Restaurant in Pempelfort wird das Essen zur Erlebnisreise. Der Chef kocht selbst – und zwar ausgezeichnet und abwechslungsreich.

Der Fisch kommt zweimal in der Woche aus den Niederlanden, sagt er. Das nehmen wir ihm gerne ab. Die Frische macht sich besonders bemerkbar, wenn man sich auf den Fischteller „Papillote Massi“ einlässt mit Kabeljau, Viktoriabarsch, Jakobsmuscheln und Crevetten. Die Zusammensetzung wechselt stetig nach dem Marktangebot. Wir aßen den saftig gegarten Fisch mit al dente bereiteten Flagelot-Bohnen, einer getrockneten Hülsenfrucht, und Drillingen in einem wunderbaren Hummerschaum, der eindeutig der französischen Küche entliehen ist. 24,90 Euro fanden wir für das gelungene Gericht nicht zu viel.

Ein wenig muss Massi noch am Wein nachbessern, damit er das Niveau des feinen Essens erreicht. In Aussicht stellte er einen eigenen Grauburgunder aus der Pfalz als Hauswein, der in den nächsten Wochen auf die Karte kommen soll. Noch ist er beim Winzer in Arbeit.