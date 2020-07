Gastronomie in Düsseldorf: Aderdeich : Neue Pächterin im Lokal Aderdeich

Düsseldorf Die Gaststätte Aderdeich hat wieder geöffnet. Die neue Pächterin, Voula Paraskevi Aidoni, hat auf ihrer Speisekarte viele griechische Gerichte und auch einige deutsche Klassiker. Die Chefin ist keine Unbekannte im Aderdeich.

Unbekannt war ihr die Wirtschaft nicht, denn vor einigen Jahren war sie dort als Kellnerin beschäftigt. Dann arbeitete sie in anderen Betrieben in Düsseldorf und begann auch, sich mit dem Küchenbetrieb und der Speisezubereitung zu beschäftigen. So konnte die aus Griechenland stammende Düsseldorferin viele griechische Gerichte auf die Speisekarte im Aderdeich setzen. Klassiker wie gefüllte Weinblätter ebenso wie Bifteki oder Souflaki, aber auch Salate und Schnitzel gibt es. Das Angebot kommt gut an. „Ich hatte einen so großen Erfolg nicht erwartet“, sagt die Wirtin erfreut.