Gesunde Ernährung in Düsseldorf : „Grüne Smoothies sind gesund, kalorienarm und lecker“

Info

Wohin: „Gern gehe ich zum Essen in Restaurants mit einem guten vegetarischen oder veganen Angebot – also mit Speisen auf pflanzlicher Basis, ohne Fleisch und anderen tierischen Zutaten. Im Restaurant Sattgrün an der Hammer Straße zum Beispiel mag ich die große Auswahl an Salaten, Getränken und Aufläufen, da kann ich mir noch gute Ideen holen.

Wo: Auch im vietnamesischen Lokal Léger an der Friedrichstraße gibt es eine gemüsereiche und gesunde Küche. Meine Eltern kommen aus Mazedonien, daher liegt mir besonders auch das Essen vom Balkan, so wie im Kytaro an der Grafenberger Allee mit griechischen Spezialitäten.“