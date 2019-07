Gastro-Tipp : Kanadier eröffnet das „Waya“

Düsseldorf Wo einst das Kult-Restaurant „Böser Chinese“ in Flingern war, gibt es nun asiatisch-lateinamerikanische Gerichte von einem internationalen Team.

Der Stadtteil Flingern bleibt bei Gastronomen und Besuchern gleichermaßen begehrt – der Erfolg vom Restaurant Waya zeigt dies. An der Ecke Platanen- / Herrmannstraße vor einigen Wochen erst eröffnet, kommen die Gäste zahlreich und lassen sich die Spezialitäten schmecken. Allein die Lage macht einen Teil des Erfolgs aus. Zum einen direkt am Herrmannplatz gelegen, so dass besonders zurzeit die Blicke vom Waya-Außenbereich schön ins Grüne gehen. Zum andern profitiert das Waya von seinem Vorgänger. Bis vergangenes Jahr nämlich konnte das Restaurant „Böse Chinese“ dort seinen kultigen Ruf ausbauen – und zwar so sehr, dass der Gastraum dem Bösen Chinesen zu klein wurde und die Inhaber sich nach Größerem umschauten (und selbstverständlich in Flingern blieben, nämlich an der Flurstraße).