Kunst in Düsseldorf : Ausstellung zeigt fast vergessene Holzreliefs

Kunst in Düsseldorf

Gerresheim Nach 25 Jahren sind die Exponate des ehemaligen Meisterschülers erstmals wieder der Öffentlichkeit zugänglich. Die Galerie Art Room in Gerresheim präsentiert die Werke.

Michael Winter wurde 1947 in Murnau geboren und kam 1955 nach Düsseldorf. Im Jahr 1981 schloss er sein Studium an der Kunstakademie Düsseldorf als Meisterschüler von Rupprecht Geiger ab und war bis 1995 im Düsseldorfer Raum mit Ausstellungen, Kunstaktionen und in Galerien präsent. Geschaffen hat er großformatige Wandobjekte aus „Fundholz“ – wie Türen oder Sperrmüllmöbel.