Gänseessen in Düsseldorf 2019 : Jetzt schon ans Gänse-Essen denken

In der Dorfstube Oberkassel und in weiteren Restaurants kommen bald die Gänsebraten auf die Tische. Foto: Christian Bareiss

Düsseldorf Gänseessen hat Tradition. Die Nachfrage in den Restaurants ist groß, obwohl die meisten Gaststätten den Braten erst Anfang November offerieren.

Stahlwerk Das Stahlwerk ist eine Event-Location, deren Gänseessen sehr beliebt ist, so dass allabendlich mehrere hundert Gäste an weißen Tischdecken und Kandelabern speisen. Den Gänseschmaus Jahr gibt es an 14 Abenden in der Zeit vom 8. bis 24. November. Das Menü kostet 39,50 Euro, Einlass ist ab 18 Uhr. Voranmeldung ist Pflicht. Da muss sich der Gast auch schon zwischen Brust und Keule entscheiden. Freitag 15., und Samstag 16. November sind bereits ausgebucht.

Stappen Küchenchef David Büchner bekommt die Gänse vom Gänsepeter aus Rommerskirchen. Brust und Keule (36 Euro) nach klassischer Art serviert er seinen Gästen. 160 Euro kostet die Gans zum Mitnehmen, sie reicht für sechs Personen. Natürlich nur auf Vorbestellung. Vorbestellt werden muss die ganze Gans, die im Stappen am Tisch serviert wird. Der Preis richtet sich nach Gewicht. Die ersten Gänse gibt es an dem 5. November, vor dem Martinszug in Oberkassel am 7. November. Am Martinswochende ist das Stappen schon so wie ausgebucht.

Info Adressen und Kontakte zu den Restaurants Stahlwerk Ronsdorfer Straße 134, Infos und Reservierung im Internet unter www.stahlwerk.de Stappen Luegallee 50, Telefon 93077600 Reinhardt's auf Gut Moschenhof Am Gartenkamp 20, Telefon 30337747 Die Ente Rathelbeckstraße 319, Telefon 202748 Dorfstube Lanker Straße 2, Telefon 17152540 Pega Königsallee 59 Telefon 82851220 Restaurant Ashley's Karl-Kleppe-Straße 20, Telefon 5161710

Reinhardt’s Seine Gänse bezieht Michael Reinhardt aus Rommerskirchen. Die Tiere leben sechs Monate und bei viel Außenauslauf. Ab 1. November bis einen Tag vor Heiligabend gibt es Brust und Keule (also eine viertel Gans) für 43 Euro in klassischen Varianten. Aber es gibt auch ein Menü (vier oder fünf Gänge 75/85 Euro) mit Variationen von der Gänseleber und ein Dessert. Die ganze Gans, am Tisch tranchiert, gibt es auch (180 Euro).

Die Ente Seit Jahren bietet das Restaurant mehrere Spezialitäten von der Freilandgans. Keule oder Brust (31,50 Euro) gibt es klassisch ab Ende Oktober bis Weihnachten mit Rotkohl, Klößen, Maronen und Schmorapfel. Auf Wunsch gibt es die ganze Gans (125 Euro) auf Vorbestellung zum Mitnehmen. Inhaber Roswitha Bonacker und Hans Mikolajczyk haben sogar eine asiatische Gänse-Variante auf der Karte.

Dorfstube Ab 1. November gibt es in der Dorfstube im Stadtteil Oberkassel die Gänsekeule oder ganze Gans, serviert wird mit Rotkohl, Servietten- oder Semmelknödel, glasierten Maronen und Gänse-Jus. Die Portion mit der Keule von der Oldenburger Gans kostet 28,50 Euro, die kompletten Gänse mit allen Beilagen 175 Euro. Außerdem liefert die Dorfstube mit einem Gänsetaxi die Gans zum Kunden.

Pega im Intercontinental Trotz Umbauarbeiten lässt es sich Küchenchef Timo Bosch nicht nehmen, ab dem 11. November den Klassiker Gans zu servieren. Auch an der Kö essen die Gäste gern traditionell. Solange die Arbeiten im Restaurant Pega dauern, wird in der Bar serviert. Das Tellergericht umfasst je ein Stück Brust und Keule (39,50 Euro) mit Rotkohl, Bratapfel, Maronen und Kartoffelkloß.

Ashley’s In dem Restaurant auf der

Grenze von Golzheim und Stockum

muss sich der Gast nicht zwischen

Brust und Keule entscheiden: Beides landet auf seinem Teller. Dazu bereiten Chefkoch Thorsten Lehmann und sein Team selbst gemachte Kartoffelklöße, Rotkohl, karamellisierte Maronen und Bratapfel zu (33,90 Euro) zu – stets möglichst mit saisonalen Zutaten. Reservierung ist nicht Pflicht, aber ratsam.