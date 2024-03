Ausstellung in Düsseldorf Fünf Projekte für Kunst im öffentlichen Raum in Düsseldorf

Die Kunstkommission Düsseldorf hat 2022 das fortlaufende Format „stadt.raum.experimente“ für Kunst im öffentlichen Raum initiiert. 169 Bewerbungen gingen dafür ein, von denen fünf ausgewählt wurden. Diese Projekte wurden inzwischen realisiert und werden nun in einer Ausstellung vorgestellt. Zu sehen ist diese am Freitag, 8. März, von 17 bis 20 Uhr in der Stadtsparkasse Düsseldorf, Berliner Allee 33. Die als Performances, VR-Workshops, Partizipationsvorhaben oder Werbekampagnen umgesetzten Arbeiten werfen unter anderem Fragen von Öffentlichkeit, Teilhabe, zukunftsfähigen Gesellschaftsmodellen sowie Stadtentwicklung auf und werden in Gesprächen mit den anwesenden Künstlerinnen und Künstlern diskutiert.