Kulinarische Stadt : Kulinarisch durch die Stadt jagen

(lod) Wer neue und etablierte, aber dennoch wenig bekannte Restaurants spielerisch und zusammen mit Freunden entdecken möchte, kann im Sommer an einer „Kulinarischen Schnitzeljagd“ teilnehmen. An fünf Terminen organisiert Peter Wiedeking diese Genussfahrten für jeweils bis zu 600 Gäste. Sie melden sich zuvor online und bekommen per Post ein Papierarmband, das sie als Teilnehmer kennzeichnet.