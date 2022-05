Historische Parkführungen : Neue Touren mit Kopfhörern durch den Nordpark

Golzheim/Stockum Kathrin Spaniol und Morgan Nardi laden ein, die beliebte Grünanlage zwischen Golzheim und Stockum mit Musik neu zu erleben. Im Juni gibt es fünf Termine.

Der Nordpark an der Kaiserswerther Straße ist heute eines der wichtigsten Naherholungsgebiete der Stadt. Es gibt große Wasserspiele, einen japanischen Garten, alte Bäume und den Aquazoo . Errichtet wurde der Nordpark Mitte der 1930er-Jahre für die nationalsozialistische Propagandaschau „Reichsausstellung Schaffendes Volk“. An diese Vergangenheit wollen Kathrin Spaniol und Morgan Nardi mit einer fünfteiligen Führung erinnern.

„Wir laden die Teilnehmenden ein, den Nordpark neu zu entdecken“, sagt das Duo. Denn in dem Park, so haben die beiden Choreografen entdeckt, sind noch heute einige Überbleibsel der faschistischen Visionen zu sehen ebenso wie die Ergebnisse der Umgestaltung in den 1960er-Jahren. Die Teilnehmenden der Führung bekommen Kopfhörer oder nutzen das eigenen Smartphone, um direkt viele vorbereitete Informationen zu bekommen und Geschichten mit Musik zu hören. Dazu zeigen 15 Tänzer und Tänzerinnen eine inhaltlich passende Performance. „So soll der Blick frei werden für die Landschaft und den inszenierten Raum“, sagen Spaniol und Nardi.