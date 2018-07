Führung durch den Nordpark Düsseldorf

Park-Experte Claus Lange geht bei seinen Führungen den Geheimnissen des Nordparks auf den Grund.

Folgt man der Wasserachse weiter in den westlichen Teil, könnte man meinen, sich auf einmal in einem anderen Park zu befinden. Dies ist Ulrich Wolf zu verdanken, der als neuer Gartendirektor den Nordpark in der Nachkriegszeit im Sinne der Entnazifizierung umgestaltet hat. Weg von harten Achsen und rechten Winkeln, hin zu verschlungenen Wegen und versetzten Beeten, so ging es „mit Schwung in die 50er“, sagt Lange. Statt festgeschraubten Bänken findet man loses Gestühl. Wieder ein Spiegel seiner Zeit: Das „Aufgelockerte“ fand sich in der Gartenarchitektur und in der Gesinnung der Leute.