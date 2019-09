Freizeittipps fürs Wochenende : Wochenende!

Auf dem Carlsplatz soll heute zum ersten Mal „Die lange Tafel“ aufgestellt werden, an der ein Freiluft-Dinner serviert wird. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Der September ist ein Zwischenmonat. Der Sommer ist noch nicht ganz vorbei, aber richtig Herbst ist es auch noch nicht. Die ideale Zeit, um noch einmal Zeit im Freien zu verbringen und die letzten Tage draußen zu genießen, bevor es kalt und ungemütlich wird.

Hier eine Auswahl von Veranstaltungen an diesem letzten September-Wochenende.

Genuss am Carlsplatz Das siebengängige Freiluft-Dinner „Die lange Tafel“ feiert am Samstag seine Premiere. Die Gäste speisen ab 18 Uhr gemeinsam an einer üppig gedeckten langen Tafel auf dem beliebten Düsseldorfer Wochenmarkt. Im Ticketpreis von 89 Euro sind sieben Gänge, ein Glas Prosecco, Wasser, Kaffee und Käse inbegriffen. Karten gibt es im Marktbüro auf dem Carlsplatz.

Fußball Am Sonntag um 15.30 Uhr tritt die heimische Fortuna an, um im Spiel mit dem SC Freiburg einen Sieg zu erringen. Fußball-Fans können in der Merkur Spielarena life mitfiebern.

Pflanzentauschbörse Zu üppig gewordene Stauden finden am Samstag neue Besitzer. Bei dieser Pflanzentauschbörse im VHS-Biogarten gibt es viele Möglichkeiten, Gewächse und Sämereien zu erwerben. Zudem sind viele Fachleute zu Gast und geben Tipps rund um den Garten. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Biogarten befindet sich im Südpark, Zugang über Siegburger Straße.

Gastro-Messe Auf dem Areal Böhler an der Hansaallee treffen sich Sonntag und Montag die Fachleute der deutschen Gastronomie-Szene. Nationale und internationale Sterneköche aus Europa, Australien und den USA erläutern und präsentieren auf der Bühne ihre Visionen der geschmacklichen Zukunft. Wissenstransfer wird auch in den begleitenden Masterclasses geboten: Aktuelle Themen werden in Workshops, Tastings und Produktvorführungen vermittelt. Die Messe namens „Chefsache“ ist geöffnet morgen von 10 bis 19 Uhr und Montag von 9 bis 18 Uhr. Karten gibt es für 89 Euro.

Immoblienmesse Unter dem Motto „Wohnen und Leben in der Region“ lädt die Rheinische Post für Samstag in die Alte Kämmerei am Marktplatz 6 ein. Etwa 20 Immobilienmakler präsentieren ihre Arbeit, geben Tipps zum Kaufen und Verkaufen, auch einige Vorträge stehen auf dem Programm. Die Messe ist von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Pferderennen Beim „Großen Preis der Landeshauptstadt Düsseldorf“ treten morgen auf der Galopprennbahn wieder edle Pferde an. Der Preis ist mit 55.000 Euro dotiert und lockt als Europagruppe-III-Rennen auch bei seiner 99. Auflage traditionell Spitzengalopper (drei Jahre und älter) nach Düsseldorf. Das Hauptrennen geht über eine Distanz von 1700 Metern. Oberbürgermeister Thomas Geisel wird die Siegerehrung vornehmen und dem Gewinner eine rund 70 Zentimeter hohe Nachbildung des Düsseldorfer Rheinturms übergeben. Die Tore für Besucher öffnen um 13 Uhr, die Rennen beginnen um 14 Uhr. Der Eintritt beträgt 10 Euro, inklusive eines Wettscheins von zwei Euro. Kinder und Jugendliche haben freien Eintritt und können sich auf ein Unterhaltungsprogramm freuen. Die Rennbahn befindet sich an der Rennbahnstraße 20. Anfahrt am besten mit öffentlichen Verkehrsmitteln bis U-Bahnhof Burgmüllerstraße.

Orientalisches Fest Der große Saal des Bürgerhauses Reisholz verwandelt sich am Samstag in die Welt des Orients. Die Besucher erleben passende Tänze und Musik sowie Kulinarisches und Getränke. Beginn ist um 19.30 Uhr an der Kappeler Straße 231.

Für Kinder Unter dem Titel „Der Rhein für Kinder“ lädt das Schifffahrtmuseum, Burgplatz 30, für morgen zu einer Familienführung für Kinder ab fünf Jahren ein. Ab 15 Uhr kann im Schlossturm entdeckt werden, was es Wissenswertes über den Rhein gibt. So erfahren die Kleinen, welche Muscheln sie am Ufer sammeln können oder dass die Radwege am Rhein für Pferde angelegt worden waren. Am Simulator können die Kinder sogar selbst ein Schiff auf dem Rhein steuern.