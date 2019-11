Freizeittipps in Düsseldorf : Kunst-Installationen in Flingern

Mediale Installationen wie diese sind ab Mittwoch im Weltkunstzimmer zu sehen. Foto: Myrto Vratsanou, Multispecies Perspectives (2019), Still aus VR-Installation, 360°-Video, 9:30 min.

Düsseldorf Opern im Bürgerhaus, „Herbstgold“ in der Büch­erei und im Heine Haus Afrika: hier einige Tipps für Kulturveranstaltungen in den Stadtteilen.

Von Dagmar Haas-Pilwat und Holger Lodahl

Bilk Die Düsseldorf Lyric Opera präsentiert das Beste aus der Reihe Spotlight Concerts sowie einige Opernarien, Duette und Ensemble-Stücke. Die Musikauswahl aus Opern von Puccini, Mozart, Verdi und Wagner wird von großen Stimmen wie Maria Popa, Phillipa Thomas, Julia Coulmas, James Martin, Thomas Huy, Frank Schnitzler und James Williams gesungen, begleitet von Meghan Behiel und Michael Carleton am Klavier sowie von Linus Weber am Cello. Der Auftritt ist Mittwoch, 19.30 Uhr, im Salzmannbau.

Derendorf Die Herbstzeit nimmt das Duo Fräulein Odetta (Mezzosopran) und Herr Goosmann (an 88 Tasten) zum Anlass, am Mittwoch, 19.30 Uhr, in der Bücherei Derendorf ein Programm namens „Herbstgold“ zu bieten. Es handelt sich um Perlen der gehobenen Unterhaltung der 1920er bis späten 40er Jahre von Autoren wie Friedrich Hollaender, Werner Richard Heymann und Theo Mackeben.

Info Die Adressen der Veranstaltungsorte Bürgerhaus Salzmannbau Himmelgeister Str. 107 h, Eintritt frei Stadtbücherei Derendorf Blücherstraße 10, Telefon 0211 8924108 Heine Haus Bolker Straße 53, www.heinehaus.de Weltkunstzimmer Ronsdorfer Str. 77a, Öffungszeiten der Ausstellung sind Do - So 14-18 Uhr Freizeitstätte Garath Fritz-Erler-Straße 21 Kulturkirche Stammhaus Fliednerstraße 23, Kaiserswerth Galerie Töchter und Söhne Reisholzer Werftstraße 73

Altstadt Prinz Asfa-Wossen Asserate, Großneffe des letzten Kaisers Äthiopiens, spricht am Mittwoch, 19 Uhr, im Heine Haus über die Chancen der Partnerschaft zwischen der EU und Afrika. Er erzählt vom Weltrekord im Baumanpflanzen, den Äthiopien im Sommer 2019 aufgestellt hat. An diesem Tag wurden in dem Land 350 Millionen junge Baumsetzlinge gepflanzt – Teil eines riesigen Wiederaufforstungsprogramms, mit dem Äthiopien an seine waldreiche Vergangenheit anknüpfen und zum Klimaschutz beitragen will. Unter dem Titel „Afrika und die EU – Schritt für Schritt zur Partnerschaft“ wird Asserate ausloten, wo die bisherige Afrika-Politik Europas steht, wo sie versagt hat und wie eine kluge Strategie für die Zukunft aussehen könnte.

Flingern Tiere, Menschen, Maschinen, Pflanzen, Pilze und Bakterien teilen eine gemeinsame Welt und kommunizieren auf unterschiedlichste Weise miteinander. Die Ausstellung „Goodbye Cruel World, It’s Over“, die am Mittwoch, 19 Uhr, im Weltkunstzimmer eröffnet wird, thematisiert diese Beziehungen in Skulptur, Installation, Film und Malerei. Die Arbeiten verweben Erzählungen menschlicher und nicht-menschlicher Akteure und beziehen die Perspektiven von Tieren, Pflanzen, Pilzen und Bakterien ausdrücklich mit ein.

Garath Das Duo „Double Drums“ zeigt am Samstag, 20 Uhr, in der Freizeitstätte Garath, wie viel Rhythmus in Weihnachten stecken kann. Und dass Weihnachten und Schlagzeug sehr gut zueinanderpassen. Vom Bach´schen Weihnachtsoratorium bis zu „Jingle Beats“ bieten die Münchner unter dem Titel „Groovin Christmas – The X-mas Percussion Show“ ein abwechslungsreiches Spektakel – alles aus einem Guss der Weihnachtstrommelei aus dem Hause Double Drums.

Kaiserswerth Die Poplounge-Band Trionova spielt Sonntag, 19.30 Uhr, in der Kulturkirche Stammhaus Kaiserswerth ein Unplugged-Konzert. Das Trio aus Duisburg hat seinen ganz eigenen Sound entwickelt. Welthits von Stevie Wonder bis zu den Beatles, über Lenny Kravitz bis Sting werden zu hören sein.