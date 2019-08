Freizeittipps : Kultur für Kurzentschlossene

Die Kölsche Band Zeltinger gibt am Freitag ein Konzert im Zakk. Foto: Zeltinger

Düsseldorf Auf den Spuren des Kurfürsten, Lesung im Innenhof, Mittelalter auf dem Grafenberg – hier Tipps für einige Veranstaltungen in dieser Woche.

Schloss Benrath Bei einer Handpuppenführung können drei- und vierjährige Kinder auf eine spannende Zeitreise durch das Schloss Benrath mit den Kurfürsten gehen. Das kurfürstliche Handpuppenpaar Carl Theodor und Elisabeth Auguste erzählt den jungen Besuchern höchstpersönlich, wie sie damals vor 250 Jahren an und in dem Schloss gewohnt haben und wie das Leben für die Menschen bei Hofe war. Auf Fragen wie: Was macht eigentlich ein Kurfürst? Und warum trägt Carl Theodor eine Perücke mit weißen Locken? gibt es Antworten. Charmant und spielerisch lernen die Kinder, was hinter den rosa Schlossmauern vor sich ging.

Börsenverein Der Sommer ist die Jahreszeit, in der sich Menschen am liebsten im Freien aufhalten. Da machen auch Literaturfreunde keine Ausnahme. Daher findet eine Lesung am Donnerstag, 19 Uhr, im Hof des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels statt. Zu Gast sind die Autoren Philipp Herold und Jill Ziegler. Die Moderation des Abends übernimmt Literatur-Spezialistin Pamela Granderath.

Schloss Benrath Benrather Schlossallee 100-106, Info unter Telefon 0211 89 21903

Börsenverein des Deutschen Buchhandels Kaiserstraße 42a Savoy-Theater Graf-Adolf-Straße 47

www.savoytheater.de

Zakk Zentrum für Aktion, Kultur & Kommunikation Fichtenstraße 40

www.zakk.de

Hofgarten Musikpavillon Reitallee

Galopprennbahn Grafenberg



Savoy-Theater NightWash ist die Marke für Stand-Up-Comedy in Deutschland und existiert als Live-Veranstaltung mittlerweile seit 13 Jahren. NightWash gilt als Sprungbrett für neue Talente in Deutschland. Mit Simon Stäblein, dem neuesten Stern am Comedy-Himmel, erhält das Format einen der aufstrebenden Stars der deutschen Comedy-Szene als neues Gesicht und Moderator der Show. Er tritt am Freitag, 20 Uhr, im Savoy-Theater auf.

Zakk Kürzlich wurde sein Leben fürs Kino verfilmt. Am Freitag um 20.30 Uhr ist Zeltinger mit seiner Band live im Zakk zu erleben. „40 Jahre Zeltinger Band“ – das sind 70 Jahre Jürgen Zeltinger – der Altrocker hat eine ganze Generation geprägt. Als die Band mit ihrem derben „Kölsch-Rock“ Ende der 1970er, Anfang der 80er Jahre den anti-intellektuellen Gegenpol zu BAP bildete, war Rockmusik in Mundart durchaus massentauglich und nicht nur ein rein kölsches Phänomen. Zeltinger ist bis heute fast ohne Unterbrechung als Musiker unterwegs. Karten für das Konzert im Zakk gibt es für 26 Euro an der Abendkasse.

Hofgarten Jeden Sonntag im Sommer verwandelt sich der Hofgarten um 11 Uhr in eine Open-Air-Konzertfläche. Die einstündige Darbietung, die kostenfrei besucht werden kann, findet im Musikpavillon nahe der Jägerhofallee statt. Einige Sitzgelegenheiten für die Zuhörer sind vorhanden. Diesmal treten die Rheinfanfaren in Big-Band-Formation auf.