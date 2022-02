Freizeittipps für Düsseldorf : Wochenende!

Die Black-Box im Filmmuseum. Foto: Andreas Bretz

Düsseldorf Am Wochenende soll sogar das Wetter in Düsseldorf mitspielen, viel Sonne ist angesagt. Eine gute Chance, das Haus zu verlassen - und zu einem unserer Freizeittipps zu spazieren.

Von Holger Lodahl

Kabarett im Kom(m)ödchen Mit „Quickies. Schnelle Nummern zur Lage der Nation“ können sich Besucher im Kom(m)ödchen am Kay-und-Lore-Lorenz-Platz mit Humor über das aktuelle Zeitgeschehen informieren. Die Vorstellung beginnt Samstag, 20 Uhr.

Boulevard Auf dem Programm von der Komödie Steinstraße steht das Stück „Keine Leiche ohne Lily“. Petra Nadolny spielt die resolute Putzfrau, die eines Tages ihren Chef tot am Schreibtisch vorfindet. Der Schwank ist am Sonntag, 18 Uhr, zu sehen – und zwar online im Livestream. Den Zugang gibt es auf der Website www.komoedie-steinstrasse.de.

Im Theater an der Kö (Schadow Arkaden) wird am Samstag, 20 Uhr, die Komödie „Monsieur Pierre geht online“ gespielt. Die Hauptrolle spielt Christian Wolff.

Bühne Im Schauspielhaus am Gustaf-Gründgens-Platz stehen die Werke zweier großer Autoren auf dem Programm. Am Samstag, 19.30 Uhr, gibt es „Minna von Barnhelm“ von Gotthold Ephraim Lessing; am Sonntag, 18 Uhr, ist „Kleiner Mann – was nun?“ von Hans Fallada zu erleben.

Kunstfilm im Kino Der dänische Geschäftsmann Wilhelm Hansen ist ein fleißiger Käufer von impressionistischer Kunst. In der Filmdoku „Der dänische Sammler“ wird Hansens Sammlung in High-Definition auf die große Leinwand gebracht. Der Film wird am Sonntag, 14 Uhr, im Filmkunstkino Cinema an der Schneider-Wibbel-Gasse gezeigt.

In der Black-Box, dem Kino im Filmmuseum an der Schulstraße 4, wird am Samstag, 20 Uhr, der Film „Sumurun“ gezeigt. Das Werk aus dem Jahr 1920 wird begleitet von Dominik Gerhard (Essen) an der Welte-Kinoorgel.

Live-Musik in der Jazz-Schmiede Die aus Köln und Düsseldorf stammenden Musiker der Band „Molass“ geben am Samstag, 20.30 Uhr, ein Konzert. Zu den altmodisch-märchenhaften Klängen und moderne Neo-Soul-Sounds singt Marissa Möller. Die Jazz-Schmiede befindet sich an der Himmelgeister Straße 107g.

Markt in Bilk Am Aachener Platz kann am Samstag wieder mächtig eingekauft werden. Der Trödelmarkt öffnet um 7.30 Uhr, bis nachmittags gibt es schier alles für Haushalt, Hobby, Sport oder Technik. Mittags gibt es Live-Musik von der Blue Rose New Orleans Jazzband.

Varieté im Apollo Auf eine etwas nostalgische Reise in die Vergangenheit geht es im Apollo-Varieté. Mit „Teenage-Dreams – deine erste Liebe“ stellen die Artisten dar, wie Schmetterlinge im Bauch auf Liebeskummer und große Glücksgefühle treffen. Die Show kann mit oder ohne Dinner gebucht werden, es gibt nachmittags und abends noch freie Plätze, die online unter www.westticket.de gebucht werden können.

Poetry-Slam im Zakk Junge Leute bis 20 Jahren treten am Samstag, 19 Uhr, auf die Bühne im Kulturzentrum Zakk und tragen ihre selbst geschriebenen Text vor. In drei Runden geht es um den besten Text und die überzeugendste Performance, denn das Publikum entscheidet per Wertungskarten über die Rangfolge auf dem Siegertreppchen. Es moderieren Caro Baum und Alexander Burkhard. Der Eintritt zu diesem Poetry-Slam beträgt für Besucher drei Euro.

Wer selbst einmal auf der Bühne stehen und eigene Texte vortragen möchte, kann im Zakk zuvor an einer Schreibwerkstatt teilnehmen. Autorin Aylin Celik gibt jungen Poeten wichtige Tipps für eine gute Performance. Beginn dieses Workshops ist um 17 Uhr bei freiem Eintritt. Das Zakk befindet sich an der Fichtenstraße 40.

Eintritt frei ins Museum Das Stadtmuseum an der Berger Allee 2 präsentiert am Sonntag, 16 bis 18 Uhr, ein familiengerechtes Angebot. Gemeinsam mit der Historikerin Elena Zehnpfennig werfen die Teilnehmenden einen Blick auf die Zeit zwischen dem Mittelalter und der Neuzeit, als ein Dorf an der Düssel zu einer Stadt wuchs. Kleine Gäste sind eingeladen, eine Aufgabe passend zu dem Gelernten im Museumsatelier umzusetzen. Die Eltern können in dieser Zeit das Stadtmuseum erkunden. Der Eintritt in das Stadtmuseum ist für alle Besucherinnen und Besucher frei. Treffpunkt ist das Foyer. Die Teilnehmendenzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung ist unter der Telefonnummer 0211 8996170 möglich.