Wochenendtipps für Düsseldorf Von Frau Holle bis Rock-Konzert

Literatur In der Zentralbibliothek, Konrad-Adenauer-Platz 1, wird am Samstag eine Sendung vom StreamD Radio mit Publikum aufgenommen. Unter dem Motto „Neues aus der Literaturstadt Düsseldorf“ spricht Moderator Jan Michaelis über literarische Neuigkeiten im Raum Düsseldorf. Diesmal zu Gast: Schriftstellerin und Übersetzerin Dragica Schröder, die Poesie für Kinder und Erwachsene auf Serbisch und Deutsch schreibt. Das Gespräch wird am Samstag von 16 bis 17 Uhr geführt. Der Eintritt ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht nötig.