Freizeittipps für Düsseldorf : Wochenende!

Beim Radschlägermarkt an der Ulmenstraße kann am Sonntag unter blauem Himmel gut eingekauft werden. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Märkte „open Air“ zum Einkaufen, Comedy, Zirkus und eine Kunstaktion für Kinder: Das sonnige Wochenende in Düsseldorf hält viele Freizeitaktionen bereit.

Von Holger Lodahl

Märkte Die Flohmarktsaison nimmt Fahrt auf; der Radschlägermarkt lockt am Sonntag mit fast allem, was das Herz des Flohmarktfans begehrt: vom schnellen Schnäppchen beim Trödler über Schmuck und feine Secondhand-Klamotten bis hin zum Vintage-Möbelstück oder der Schallplatte. Geöffnet ist der Markt von 11 bis 17 Uhr auf dem Gelände des Blumengroßmarktes, Ulmenstraße 275.

Der Markt am Aachener Platz kann am Samstag ab 8 Uhr besucht werden. Im Angebot gibt es schier alles für Hobby, Haushalt und Freizeit. Live-Musik präsentiert ab 11.30 Uhr das Tilmann Schneider Swing Terzett mit Steffen Thormählen an den Percussions.

Tanz Im Theatermuseum an der Jägerhofstraße 1 ist am Sonntag, 15 Uhr, das Kindertanzstück „Klamotten“ zu sehen. Spielerisch, künstlerisch und mit einer Prise Humor nähert sich die Düsseldorfer Choreographin Claudia Küppers mit ihrem Team dem Umgang mit Stoffen, der aufgrund von Textilverschwendung und Massenware als nicht immer nachhaltig gilt. Karten für die Vorstellung kosten maximal zehn Euro.

Kunstrundgang Unter dem Titel „Einblick“ zeigen 15 Künstler ihre Werke am Samstag in verschiedenen Schaufenstern von Bilk und Friedrichstadt. Feste Besuchszeiten gibt es nicht; die Werke sind aufgebaut und von außen zu sehen. Online unter https://einblick22.wordpress.com sind die Adressen gelistet.

Comedy Mit seinem „Best of“-Programm tritt Rüdiger Hoffmann am Samstag, 20 Uhr, im Savoy-Theater an der Graf-Adolf-Straße 47 auf. Der „Entdecker der Langsamkeit“ präsentiert zwei Stunden lang viele Comedy-Highlights mit beliebten Figuren wie Malte, Birte und Olaf. Karten für die Show gibt es online unter www.westticket.de.

Zirkus Auf dem Schützenplatz an der Kartäuserstraße in Unterrath gastiert zurzeit der Zirkus Altano. Die Artisten präsentieren ein buntes Programm aus Clownerie, Jonglage sowie Kunststücken mit Tieren. Vorstellungen sind bis 20. März werktäglich um 16 Uhr, Sonntag um 11 und 15 Uhr.

Lesung In der Reihe „Zweiklang! Wort und Musik“ im Robert-Schumann-Saal am Ehrenhof schlüpft am Sonntag die Schauspielerin Sophie von Kessel in die Rolle der Protagonistin des Werks von Stefan Zweig „24 Stunden aus dem Leben einer Frau“. Für die musikalische Begleitung sorgt das Southern Skies Piano Trio mit Jazzklassikern zwischen Gershwins „Summertime“ und Ellingtons „Sophisticated Lady“. Beginn dieser musikalischen Lesung ist um 17 Uhr, Karten gibt es ab zwölf Euro im Internet unter www.robert-schumann-saal.de.

Für Kinder Das Stadtmuseum, Berger Allee 2, lädt am eintrittsfreien Familiensonntag von 16 bis 18 Uhr zu einem familiengerechten Angebot ein. Die Teilnehmenden lernen mit Historikerin Elena Zehnpfennig die Spukgeschichte um Jacobe von Baden und die Geschichten um die geheimnisvolle weiße Frau kennen. Im Anschluss halten die Kinder ihre Version der Geschichte mit Farben und weiteren Materialien nach eigenen Ideen im Atelier des Stadtmuseums fest. Die Eltern können in dieser Zeit auf eigene Faust das Museum, die Sonderausstellung oder die nähere Umgebung des Stadtmuseums erkunden.

Oper im Kino Richard Strauss‘ Werk „Ariadne auf Naxos“ ist am Samstag im Filmkunstkino Atelier zu sehen. Die Aufzeichnung aus der Metropolitan Opera New York präsentiert Sopranistin Lise Davidsen in ihrer Paraderolle als die mythologische griechische Heldin. Eintrittskarten gibt es ab 28 Euro; das Atelier-Kino befindet sich an der Graf-Adolf-Straße 59.

Konzert in der Tonhalle Er braucht nur ein Mikrofon für sich und einen Pianisten, um die Leichtigkeit, Tiefe, Tragik und Komik des Lebens zu spiegeln. Sänger Max Raabe und Christoph Israel am Klavier treten am Samstag im Konzerthaus Tonhalle am Ehrenhof 1 auf und präsentieren Musik der Weimarer Republik. Karten gibt es online unter www.tonhalle.de.

Boulevard Jemand muss das Blut ja wegputzen, warum also nicht einen Job draus machen? In „Der Tatortreiniger“ feudelt „Schotty“ immer durch, wenn ein Mord oder ein Unfall geschehen ist. Bei seinen Jobs erlebt der Putzmann allerlei kuriose Geschichten, die auf der Bühne der Komödie an der Steinstraße zu sehen sind. Jan Schuber und Petra Nadolny spielen die Hauptrollen. Vorstellungen sind Samstag, 16 und 19.30 Uhr, sowie Sonntag, 14.30 Uhr.