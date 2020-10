Freizeittipps für Düsseldorf : Wochenende!

Im Bon Bon an der Bonner Straße gibt es am Samstag den Abendflohmarkt Nachtkonsum. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Comedy, Nachtflohmarkt und japanisches Leben: Düsseldorf bietet viele gute Freizeitaktionen. Hier einige Top-Tipps zum Wochenende.

Von Holger Lodahl

Japanwoche in Stadtmitte In mehr als 50 Restaurants, Supermärkten und Einzelhändlern der japanischen Community gibt es bis Sonntag zahlreiche kleine Aktionen. Die Japanwoche soll ein kleiner Ersatz für den im Mai ausgefallenen Japan-Tag sein. Die teilnehmenden Händler bieten Rabatte, Speisen zum Probieren und kostenlose Beilagen beim Essen. Die meisten Geschäfte befinden sind im Japan-Viertel an der und um die Immermannstraße.

Märkte in Holthausen und Derendorf In den Hallen von Bon Bon, Bonner Straße 155, beginnt am Samstag um 17 Uhr der Nachtkonsum. Es gibt bei diesem abendlichen Flohmarkt allerhand gebrauchte Waren sowie Food- und Getränkestände und Musik von DJ Arkadia. Der Eintritt beträgt 3,50 Euro.

Am Sonntag startet um 11 Uhr der Radschlägermarkt auf dem Gelände des Blumengroßmarkts, Ulmenstraße 275. Die Händler bieten Trödel, Antikes, Kleidung und Spielwaren.



Comedy in Flingern Sascha Korf ist am Sonntag der Gastgeber und Moderator beim Quatsch Comedy Club im Capitol-Theater, Erkrather Straße 30. Auftreten werden Matti P., Philipp Siedau, Shari Litt sowie Falk Schug. Beginn der Show ist um 18.30 Uhr, Karten gibt es online ab 14,90 Euro unter www.capitol-theater.de.

Karussell und Co. in Grafenberg Auf dem Staufenplatz haben mehr als 30 Schausteller ihre Fahrgeschäfte aufgebaut. Für Action sorgen sollen unter anderem Karussells, Riesenrad und Geisterbahn. Dieser Freizeitspaß hat wochentags von 14 bis 21 Uhr; samstags und sonntags von 12 bis 21 beziehungsweise 22 Uhr geöffnet. Der Staufenplatz ist über die Grafenberger Allee zu erreichen.

Kunst in der Altstadt Am Sonntag ist Familientag und der Eintritt in die Kunsthalle am Grabbeplatz für die Besucher kostenlos. Von 14.30 bis 17.30 Uhr können Kinder von acht bis zwölf Jahren eine kleine praktische Arbeit erstellen. Um 13.30 Uhr gibt es eine öffentliche Führung durch die Ausstellung. Anmeldungen zur Führung sind nötig per E-Mail an bildung@kunsthalle-duesseldorf.de.

Bühne und Kino in Friedrichstadt „Schön und gut“ heißt das neue Chanson-Programm von Georgette Dee. Zu erleben ist das Konzert am Samstag ab 20 Uhr im Savoy-Theater, Graf-Adolf-Straße 47. Dort tritt am Sonntag auch der Magier Nicolai Friedrich auf. Er startet mit seinem Programm „Mit Stil, Charme und Methode“ um 19 Uhr. Karten gibt es online auf www.westticket.de.

Im gleichen Gebäude wie das Savoy befindet sich das Atelier-Kino. Opern-Fans können am Sonntag um 14 Uhr Verdis „Aida“ sehen. Die Vorstellung ist eine Aufzeichnung aus der New Yorker MET.

Varieté in Carlstadt „The Show must go on“ heißt das Programm im Apollo am Apollo-Platz. Star der Show ist Lili Paul-Roncalli mit ihrer Kontorsionsakrobatik. Viele andere Artisten, Akrobaten und ein Moderator zeigen ebenfalls ihr Können. Vorstellungen sind Samstag, 16 und 20 Uhr sowie Sonntag um 14 Uhr.

Handwerk in Bilk Zahlreiche Gesellen und Meister verschiedener Handwerksberufe haben sich mit ihren Arbeiten beim Wettbewerb „Design-Talente“ beworben. Am Sonntag um 11 Uhr werden die Sieger in der Handwerkskammer am Georg-Schulhoff-Platz bekanntgegeben. Anschließend können die Werke aus den Bereichen Möbel, Skulpturen, Schmuck, Kleidung, Medien und Wohnen in einer Ausstellung besichtigt werden.