Freizeittipps für Düsseldorf : Was am Wochenende in Düsseldorf los ist

Die Band „Räuber“ spielt auf der Kulturbühne am Rheinpark. Foto: Bettina Koch

Düsseldorf Es wird an diesem Wochenende sehr sonnig und sehr heiß. Unsere Redaktion hat Freizeittipps für Samstag und Sonntag zusammengestellt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Lodahl

Wasserspielpark Bei Temperaturen um die 30 Grad tut eine Abkühlung gut. Am Unterbacher See kommt die ganze Familie mit Kindern ab sechs Jahren auf ihre Kosten. Der Wasserpark bietet Spielmodule zum Klettern, Rutschen und Springen. Geöffnet ist der Park von 11 bis 18 Uhr, er kostet ab zehn Euro. Der Eintritt zum Strandbad Nord (Kleiner Torfbruch 31) kommt noch hinzu.

Heimatland-Biergarten Platz für 300 Gäste, einen kleinen Pool, Getränke und Liegestühle bietet der Biergarten Heimatland. Auf der Bühne treten am Samstag (20 Uhr) die Gruppe „The fantastic Company“ auf und am Sonntag (12 Uhr) der Sänger Sascha Klaar. Der Eintritt zum Biergarten ist für die Besucher kostenlos, Konzertkarten kosten zehn Euro. Adresse: Gantenbergweg 445.

Einkaufen Der Radschlägermarkt, Ulmenstraße 175, ist am Sonntag ab 11 Uhr geöffnet. Es gibt Trödel, Antikes, Vintage-Mode sowie Bücher und Spielwaren. Bereits am Samstag können sich die Trödel-Fans auf dem Markt am Aachener Platz treffen. Los geht es dort bereits um 8 Uhr.

Parklife Am Sonntag feiert das Parklife-Team mit seinen Gästen im Hofgarten. Es gibt DJ-Musik, Streetfood sowie Aktionen für Kinder und Erwachsene. Beginn ist um 11 Uhr bei freiem Eintritt.

Open-Air-Unterhaltung Auf der Bühne im Rheinpark tritt am Sonntag um 18.30 Uhr die Band „Räuber“ auf. Samstag ist der Quatsch-Comedy-Club zu Gast auf der Kulturbühne. Die Show wird moderiert von Christian Schulte-Loh, der die Comedians Alain Frei, Serhat Dogan und Dave Davis präsentiert. Beginn ist um 19.30 Uhr, Karten gibt es online unter www.westticket.de.

Open-Air-Kino Der Film „Jojo Rabbit“ ist am Samstag im Biergarten Vier Linden open air zu sehen. Beginn der Vorstellung ist um 21.30 Uhr. Zufahrt über die Siegburger Straße 25. Im Hof an der Filmwerkstatt, Birkenstraße 47, wird um 21.30 Uhr der Film „Lion“ gezeigt. Der Eintritt zu diesen „Flingern Lichtspielen“ ist für Besucher frei. „The Greatest Showman“ steht im Open-Air-Kino an der Galopprennbahn auf dem Programm. Das Musical mit Hugh Jackman beginnt am Samstag um 16 Uhr. Am Sonntag um 20 Uhr können sich Fans der Toten Hosen freuen. Ihr Film „Weil Du nur einmal lebst“ startet um 20 Uhr.

Jazz Am Samstag wird im Innenhof des Düsseldorfer Rathauses Live-Musik gespielt. Um 15, 16.30 und um 18 Uhr tritt das Menzel-Mutzke-Quartett mit Jazz auf. Am Sonntag zu den gleichen Uhrzeiten ist das Peter-Weiss-Quintett zu hören. Der Eintritt für Besucher ist kostenlos.