Freizeittipps für Düsseldorf : Wochenende!

Düsseldorf Der August ist da, und der Sommer bringt hohe Temperaturen. Dazu gibt es passende Tipps – von Open-Air-Kino über Partys im Park bis Live-Musik.

In den Parks Wer „Open Air“ feiern möchte, hat die Wahl: Am Sonntag findet ab 13 Uhr die zweite Ausgabe von „Ein Tag im Park“ am Musikpavillon im Hofgarten statt. Im Ehrenhof gibt es Samstag ab 15 Uhr die Veranstaltung „Beats & BBQ“ mit einem Grillabend, DJ-Musik und Getränken. Der alte Bilker Friedhof an der Volmerswerther Straße ist am Sonntag von 12 bis 18 Uhr der Treffpunkt für alle „Parklife“-Fans.