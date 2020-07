Freizeittipps für Düsseldorf : Wochenende!

Im Biergarten Vier Linden (Südpark) findet ein Open Air Kino statt. Samstag ist „Joker“ zu sehen. Foto: Anne Orthen (ort)/Orthen, Anne (ort)

Düsseldorf Musik, Kino, Sport und Treff im Park: Wer die Ferien in Düsseldorf verbringt, hat große Auswahl an Freizeitaktionen. Hier einige Tipps für das Wochenende.

Parklife Der Zoopark in Düsseltal ist am Sonntag der Mittelpunkt für alle, die sich gern im Grünen treffen. Unter dem Namen „Parklife“ bieten die Gastgeber DJ-Musik, Aktionen für Kinder und einige Stände mit preisgünstigem Essen. Getränke sollten dort gekauft werden, so dass die Kosten gedeckt werden können. Der Eintritt ist frei, Beginn ist um 12 Uhr.

Street Food Thursday Auf dem Treibgut-Gelände vor dem Stahlwerk an der Ronsdorfer Straße 134 sollte die beliebte Gastro-Aktion wie üblich am Donnerstag stattfinden. Wegen des schlechten Wetters haben die Veranstalter diesen Street Food Thursday kurzerhand auf Sonntag verschoben. Ab 13 Uhr öffnen viele Trucks und bieten ihre Speisen nach Rezepten aus vielen Ländern an. Der Eintritt ist frei.

Open Air Kino Im Biergarten Vier Linden startet am Samstag gegen 21.30 Uhr der Film „Joker“ mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle. Der Eintritt beträgt 10 Euro. Der Biergarten liegt im Südpark und ist am besten über die Siegburger Straße 25 am Akki-Haus erreichbar.

Auch auf dem Gelände der Galopprennbahn in Grafenberg gibt es ein Open-Air-Kino. Am Samstag um 20 Uhr ist dort „Das perfekte Geheimnis“ zu sehen, Sonntag gibt es „A rainy Day in New York“ von Woody Allen. Zuvor um 16 Uhr können sich Kinder auf das Abenteuer von „Tom Sawyer“ freuen.

Sport Für Sonntag um 9.30 Uhr lädt Fitness-Trainerin Aurelia Klinger zu Yin Yoga ein. Das ist ein sanftes Training, bei dem der Sportler ohne große Muskelkraft in verschiedene Positionen geht und diese eine Zeit lang hält. Treffpunkt ist das Gelände der Galopprennbahn an der Rennbahnstraße.

Autokino Frauenliebling Elyas M’Barek spielt die Hauptrolle in „Nightlife“. Der Film ist am Sonntag gegen 22 Uhr im Autokino Stockum zu sehen. Am Samstag steht im Autokino die wohl weltweit erste Drive-In-Boxing-Night auf dem Programm. Mit Boxgrößen wie James Kraft, Ahmed El Mousaoui, Rico Müller, Ali Kiydin sowie dem Mike-Tyson-Bezwinger Danny Williams steigen auch Patrick Korte, Ali Dohier, Dilar Kisikyol und viele weitere Profiboxer unterschiedlicher Gewichtsklassen für die Zuschauer in den Ring. Beginn ist um 20 Uhr. Karten unter www.autokino-duesseldorf.de.

Oper Eine Aufzeichnung von „Carmen“ aus der MET-Opera New York ist Sonntag, 12.30 Uhr, im Atelier-Kino an der Graf-Adolf-Straße zu sehen. Es singen und spielen Elīna Garanča, Roberto Alagna, Mariusz Kwiecien.