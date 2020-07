Freizeittipps für Düsseldorf : Wochenende!

Die Düsseldorfer Band Hack Mack Jackson ist auch in der Stadt geblieben und spielt am Samstag das erste Konzert im Zakk seit dem Corona-Shutdown. Foto: Zakk/Wulff Ballauff

Düsseldorf Viele Düsseldorfer bleiben trotz Ferien in ihrer Stadt. Gut so, denn unserer Heimat bietet so viel für die Freizeit. Hier einige Tipps für das Wochenende.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Lodahl

Picknicks Die neue Saison von „Parklife“ beginnt am Sonntag im Hofgarten. Für stimmige Musik sorgen die DJs Buzz und The Original Jazz Rocker. An einigen Ständen gibt es etwas zu Essen. Erwachsene können die angefutterten Kalorien bei Yoga abtrainieren. Für Kinder gibt es Bastelaktionen. Beachten müssen alle Gäste die Corona-Schutzmaßnahmen. „Parklife“ beginnt um 12 Uhr bei freiem Eintritt. Die Veranstalter bitten, Getränke dort zu kaufen, um die Kosten decken zu können.

Unter Berücksichtigung aller Hygienemaßnahmen geht auch das Beats-BBQ in die nächste Runde. Samstag von 15 bis 22 Uhr gibt es den Grillabend im Ehrenhof mit Blick auf die Tonhalle und den Hofgarten. Geboten werden Salate und Grillspezialitäten. Sounds aus Soul, Funk und Old-School-Hip-Hop sollen für den passenden Soundtrack sorgen.

Autokino Eine Premiere gibt es am Samstag im Autokino, Stockumer Höfe 200 (P1 Messe/Arena) mit dem Film „Couch Connections“. Die Dokumentation erzählt von einem jungen Mann, der mithilfe von Couchsurfing durch neun Länder gereist ist. Am Sonntag ist im Autokino der Film „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ zu sehen. Karten müssen online auf www.autokino-duesseldorf.de gebucht werden. Filmstart ist jeweils gegen 22.10 Uhr.

Open-Air-Kino Jacke anziehen, zurücklehnen: Das Open-Air-Kino im Biergarten Vier Linden im Südpark öffnet Samstag auch, wenn es etwas frisch am Abend wird. Zu sehen ist ab 21.30 Uhr Tarantinos „Once upon a Time in Hollywood“ mit Brad Pitt und Leonardo DiCaprio in den Hauptrollen. Eintritt: zehn Euro.

Auch auf dem Gelände der Rennbahn gibt es ein Open-Air-Kino. Am Samstag können sich um 16 Uhr Kinder auf „Der kleine Nick“ freuen. Um 20 Uhr folgt für Erwachsene die Komödie „Monsieur Claude und seine Töchter“. Weitere Attraktionen bei diesem „Heimatsommer Grafenberg“ sind am Sonntag um 9.30 Uhr eine Sportstunde und ab 15 Uhr eine Greifvogelschau mit Adlern, Falken, Bussarde und Eulen. Informationen gibt es online unter www.schlieter-friends.de/specials.

Live-Konzerte Endlich wieder Live-Mucke: Im Autokino an der Heltorfer Straße 5 gibt die Band Kuult am Sonntag ein Konzert und spielt Hits wie „Wenn du lachst“ und „Unter der Haut“. Karten ab 50 Euro pro Wagen können auf www.autokino-dus.de gebucht werden. Im Kulturzentrum Zakk tritt die Düsseldorfer Punk-Band Hack Mack Jackson am Samstag um 20 Uhr im Biergarten an der Fichtenstraße auf. Karten für sieben Euro an der Abendkasse.

Schwimmen Das Freizeitbad Düsselstrand an der Kettwiger Straße 50 hat wieder geöffnet. Es gibt viele Wasserattraktionen, zum Beispiel die Röhrenrutsche „Black Hole“ mit Zeitmessanlage und Lichteffekten.