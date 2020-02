Top aus den Stadtteilen : Hexen-Zauberei und Posaunenkonzert

Düsseldorf Komisches, Romantisches, Melodisches – in den Düsseldorfer Stadtteilen ist auch in dieser Woche kulturell viel los. Hier einige Tipps.

In Flingern gibt es zurzeit auch eine sehenswerte Kunstausstellung. Unter dem Titel „Crash“ sind in der Galerie plan.d. zwei Künstler zu Gast. Jürgen Mester (Düsseldorf) lässt aus alltäglichen Materialien Wesen entstehen, die trotz ihrer Künstlichkeit vertraut erscheinen sollen. Andreas Bausch (Köln) macht mit Malerei eine zeitliche Dimension erfahrbar. Im Basement von plan.d. gibt es zudem von Andreas Bausch und Adrian Wellman (Köln) eine Klanginstallation mit dem Titel „Rotation“. Die Galerie ist samstags und sonntags, jeweils von 15 bis 18 Uhr geöffnet.



Friedrichstadt Liza Kos kommt aus Russland, direkt aus Moskau. Mit 15 zieht sie mit ihren Eltern aufs Land – nach Deutschland. Hier will und muss sie sich integrieren und lernt die Landessprache, die sie auch bald perfekt beherrscht: türkisch. Nach vier Jahren unterm Kopftuch hängt sie dieses an den Nagel und beschließt eine „richtige Deutsche“ zu werden. Um dies zu erreichen und die Integration endlich abzuschließen meldet sie sich in Aachen in einem Karnevalsverein an und beginnt Öcher Platt zu lernen. „Was glaub‘ ich, wer ich bin?!“ ist ein buntes Kabarett-Comedy Programm, das vor allem Liza Kos‘ eigene Integration in den Mittelpunkt stellt und am Donnerstag, 20 Uhr, im Takelgarn Theater zu erleben ist.



Golzheim Im Haus der Ärzteschaft geben die preisgekrönten Musiker der Robert-Schumann-Hochschule am Donnerstag, 20 Uhr, einen großen Konzertabend. Das Ensemble Posaunenwerkstatt Düsseldorf wurde von Professor Matthias Gromer gegründet. Das maßgeschneiderte Repertoire des Ensembles spannt einen weiten Bogen von Werken der Renaissance und des Barock über die Romantik bis hin zu Jazz und zeitgenössischen Kompositionen.