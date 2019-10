Veranstaltungstipps : Wochenende!

Am Sonntag gibt es im Museum K21 viele Aktionen. Auch die Installatioin „In Orbit“ kann beklettert werden. Foto: Tomás Saraceno

Düsseldorf Das Wochenende ist eine ganze Stunde länger als sonst. Also ist Zeit genug, etwas zu unternehmen – drinnen oder draußen. Hier einige Tipps für Samstag und Sonntag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Lodahl

Veggie-Messe Was gibt es Leckeres zum Naschen für Veganer? Wie sehen Stiefel ohne Leder aus? Und welche Körperpflegeprodukte sind vegan, also ohne tierische Produkte verarbeitet? Samstag und Sonntag öffnet die Veggie-World in der großen Halle der Böhler-Werke an der Hansaallee 321. Zahlreiche Aussteller, Redner, Organisationen, Köche und Dienstleister zeigen, welche veganen Innovationen es auf dem Markt gibt. Die Messe hat jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet, der Eintritt beträgt elf Euro.

Wine-and-Taste-Festival Die Vielfalt beim Wein ist groß. Aber welche Sorte passt am besten zu welchem Essen? Können deutsche Weine wirklich mit ihren kräftigen Konkurrenten vom Mittelmeer mithalten? Und wie kann der Weintrinker ein wirklich gutes Preis-Qualitätsverhältnis erkennen? Beim Wine-and-Taste-Festival gibt es Antworten. Die Genuss-Messe ist am Freitag und Samstag erstmals zu Gast im Stahlwerk an der Ronsdorfer Straße 134, nachdem das Boui Boui Bilk (wo das Festival vier Jahre lang zu besuchen war) kurz vor dem Abriss steht. Geöffnet hat das Wine-and-Taste-Festival am Freitag von 17 bis 22 Uhr sowie am Samstag von 13 bis 20 Uhr. Zahlreiche Winzer stellen ihre Weine vor, zudem gibt es Seminare und an Food-Trucks Leckes zu essen. Das Tagesticket kostet 14 Euro. Im Eintrittspreis sind die Verkostung, der Messe-Katalog und zwei Bestellgutscheine im Wert von je sechs Euro enthalten. Bei Bestellungen ab 30 Euro kann ein Sechs-Euro-Gutschein eingelöst werden.

Karfoffelfeuer Ein Fest für die ganze Familie ist das alljährliche Kartoffelfeuer auf dem Werstener Schützenplatz. Kartoffeln, Stockbrot – beides frisch am offenen Feuer zubereitet – und Getränke gibt es kostenfrei, Beginn ist am Samstag um 17 Uhr.

Tag der Liebe Im Kulturzentrum Zakk an der Fichtenstraße 40 widmet sich das Festival der kosmopolitischen Kultur am Sonntag dem schönsten aller Gefühle, der Liebe. Mehr als 50 Düsseldorfer Künstlerinnen und Künstler verschiedener Herkunft präsentieren auf drei Bühnen Live-Musik, Tanz und Theater-Performances, thematisch verbunden mit der erotischen Liebe, der Mutterliebe und der Nächstenliebe bis zur Liebe im Glauben mit klassischen Liebesliedern, mit Hip-Hop und Rock. Beginn ist um 15 Uhr.

Hochzeitsmesse Das Steigenberger Park Hotel an der Kö 1a richtet am Sonntag eine Hochzeitsmesse aus. Zu sehen gibt es natürlich viele Kleider in Weiß und Crème, außerdem geben Fachleute jede Menge Tipps für das passende Mahl und die richtige Musik am schönsten Tag des Lebens. Geöffnet hat die Messe von 13 bis 19 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro.

Kunst erleben Beim Sparda-Tag am morgigen Sonntag im Museum K21 präsentiert die Kunstsammlung ein umfangreiches Programm mit Führungen, Ausstellungsgesprächen für Familien, Workshops im offenen Atelier für Kinder im Alter ab drei Jahren und vielem mehr. Der Eintritt ist frei! Beginn ist um 11 Uhr an der Ständehausstraße 1. Wer mutig und schwindelfrei ist, kann im K21 auch „In Orbit“ klettern. Das ist eine Konstruktion aus Stahlnetzen, die in drei Ebenen unter der Glaskuppel aufgespannt ist.

Freien Eintritt gibt es zudem in diesen anderen städtischen Museen: Filmmuseum an der Schulstraße 4, Stadtmuseum an der Berger Allee 2, Schifffahrt-Museum am Burgplatz 30, Hetjens Keramikmuseum an der Schulstraße 4, Goethe-Museum an der Jacobistraße 2, und im Theatermuseum an der Jägerhofstraße 1. Im und vor dem Heinrich-Heine-Institut an der Bilker Straße gibt es morgen sogar ein Fest. Von 11 bis 17 Uhr können Besucher die Sonderausstellung „Ideen! Zur Straße der Romantik und Revolution“ sehen und sich am Begleitprogramm mit vielen Mitmach-Aktionen beteiligen.