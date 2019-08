Freizeittipps für Düsseldorf : Wochenende!

Prösterchen! Beim „Wein-Sommer“ auf dem Marktplatz kommen Weingenießer auf ihre Kosten. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Von wegen Sommerloch und nix los. Düsseldorf feiert den Sommer mit vielen Attraktionen. Da kann sich jeder freuen, wer noch nicht in den Urlaub geflogen ist. Hier einige Tipps für Samstag und Sonntag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Lodahl

Von wegen Sommerloch und nix los. Düsseldorf feiert den Sommer mit vielen Attraktionen. Da kann sich jeder freuen, der noch nicht im Urlaub ist. Hier einige Tipps für Samstag und Sonntag.

Genussfestival Der Marktplatz vor dem Rathaus Düsseldorf ist wieder in eine große Wein-Genuss-Zone verwandelt worden. Die zahlreichen Winzer bieten eine Vielzahl an Rebsorten und Weingenüssen an. Beim Wein-Sommer haben die Gäste gute Gelegenheiten, sich über rheinland-pfälzische Weine und die Anbaugebiete zu informieren – und Tropfen zu verkosten. Geöffnet hat der Wein-Sommer am Freitag und am Samstag ab 14 Uhr sowie am Sonntag ab 12 Uhr.

Kulturfestival Im Freizeitpark an der Ulenbergstraße finden Samstag ab 13 Uhr und Sonntag ab 10.30 Uhr die 14. Afrika-Tage statt. Das Festival präsentiert einen Ausschnitt der abwechslungsreichen Kulturen des Kontinents. Es gibt einen Markt mit kulinarischen Spezialitäten und Getränken sowie Kunstausstellungen und ein Afro-Beauty-Zelt mit Tipps für Gesundheit, Kosmetik und Mode. Außerdem informieren die Gastgeber an Ständen über ihre Länder. Für Musik sorgen auf einer Bühne zahlreiche Live-Bands.

Fortuna-Tag Düsseldorfs liebster Sportverein feiert am Samstag und am Sonntag seine Saisoneröffnung: Es gibt ein Testspiel gegen den spanischen Club SD Eibar am Samstag um 13 Uhr im Paul-Janes-Stadion und am Sonntag findet der große Familientag statt. Erstmals empfängt die Fortuna ihre Fans in der Düsseldorfer Innenstadt – am Apollo-Platz wird ab 10 Uhr für die großen und kleinen F95-Anhänger eine Menge geboten sein. Auf dem Programm stehen Attraktionen wie die Vorstellung der Mannschaft und eine große Autogrammstunde sowie viele Mitmach-Möglichkeiten wie beispielsweise ein interaktives Quiz, eine Speedshotanlage, ein Soccer-Dart und Fotoboxen.

Preis der Diana Auf der Galopprennbahn in Grafenberg treten zum 14. Mal edle Pferde beim Rennen um den Henkel-Preis der Diana an. Gemeinsam bieten Henkel und der Düsseldorfer Reiter- und Rennverein den Besuchern ein abwechslungsreiches Programm aus Spitzensport und Familienfest. Es gibt einen Hut-Contest für ausgefallenen Kopfschmuck, viele Aktionen für Kinder sowie selbstverständlich viele spannende Rennen. Beginn ist um 13 Uhr, Anfahrt am besten bis zum Staufenplatz, Haltestelle Burgmüllerstraße. Dort wird ein Buspendelverkehr für die restliche Strecke bis zum Rennbahngelände eingesetzt. Tickets für den Renntag gibt es an der Tageskasse für 10 Euro, enthalten ist ein Wettgutschein in Höhe von 2 Euro.

Woodstock-Party Fünf Jahrzehnte nach dem berühmten US-Festival huldigt das Kulturzentrum Zakk dieser Musik mit einer Party. DJ Ingwart legt passende Mucke der 1960er Jahre auf, außerdem sorgen projizierte Bilder vom echten Festival für gute Stimmung. Los geht die Party am Samstag ab 21 Uhr. Der Eintritt beträgt sieben Euro. Bei schönem Wetter ist der Biergarten geöffnet. Das Zakk befindet sich an der Fichtenstraße 40.

Rock gegen Rechts Das siebte Rock gegen Rechts findet am Samstag auf der Ballonwiese im Düsseldorfer Volksgarten statt. Fans können sich freuen auf Bands und Musiker wie Rotfront, Future Dub Orchestra, JayJay & Band, Input Kinks, Canuto King Lui und Van Bargen sowie Line 418. Und die lokale Größe DJ Jay Kay sorgt für musikalische Untermalung in den Umbaupausen. Los geht‘s heute, um 14 Uhr.

Florabeats Entspannte und treibende Rhythmen, organische Grooves und außerweltliche Klänge gibt es am Samstag ab 16 Uhr am Rande des Volksgartens an der Florabar. Unter freiem Himmel servieren die Gastgeber wechselnde DJ-Lineups, gespielt wird Funk, Disco, Latin, Afrobeat, Breaks, HipHop, Reggae, Dancehall und Electronica. Der Eintritt ist frei. Getränke werden dort verkauft, um die Kosten zu decken.