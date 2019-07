Freizeittipps für Düsseldorf : Wochenende!

Düsseldorf An diesem Wochenende beweisen die Düsseldorfer wieder einmal, wie gern sie feiern. Mais Oui – das Frankreichfest dürfte Zehntausende begeistern, aber auch in manchen Stadtteilen tobt der Bär. Hier eine Auswahl für heute und morgen.

Frankreichfest Düsseldorf liebt Deutschlands Nachbarland im Westen und teilt sich gern den Rhein mit den Franzosen – das Frankreichfest Düsseldorf ist Ausdruck dieser guten Freundschaft. Heute und morgen gibt es ab 10 Uhr an der Rheinuferpromenade sowie auf dem Burg- und Marktplatz viele Aktionen, Kulinarisches und Musik.

Kunst Für heute Abend von 19 bis 24 Uhr laden die Mussen Kunsthalle und Kunstverein am Grabbeplat und KIT– Kunst im Tunnel am Mannesmannufer zu einer Open Night ein. Es gib Ausstellungen, Führungen, Workshops, Drinks, Konzerte und eine After-Show-Party im KIT Café – und das alles bei freiem Eintritt.

Auch am und im Kunstpalast gibt es ein Sommerfest. Morgen ab 11.30 Uhr präsentieren die Gastgeber viele Mitmach-Aktionen und Führungen durch die neue Ausstellung „Die Grosse“. Eintritt: frei.

Florabeats Gefeiert wird auch im Floragarten an der Bilker Allee und Kronenstraße. Unter dem Namen „Florabeats“ gibt es ab 16 Uhr entspannend bis treibende Rhythmen außerweltliche Klänge wie Funk, Disco, Latin, Afrobeat, Breaks, HipHop, Dubstep, Baile Funk, Grime, Reggae, Dancehall, UK Bass, Electro und Downbeats. Der Eintritt ist frei. Getränke werden vor Ort verkauft, um die Aktion zu finanzieren.

Entourage Im Biergarten Vier Linden wird heute der Grill befeuert. Von 17 bis 22 Uhr kann jeder Besucher sein Bratgut auflegen. Dazu gibt es Musik von den DJs Ungel und Kaspar van de Water. Der Eintritt zu dieser Sommerfeier mit dem Titel Entourage beträgt drei Euro. Der Biergarten Vier Linden liegt im Südpark, zu erreichen ist er über die Siegburger Straße oder über Auf’m Hennekamp.

Feuerwehrfest Schon seit 112 Jahren sorgt die Freiwillige Feuerwehr Angermund für Sicherheit. Vor 25 Jahren kam noch die Jugendfeuerwehr Angermund dazu. Dies möchten die Wehren mit den Bürger heute ab 10 Uhr feiern. In der Feuerwache in Angermund am Freiheitshagen 33 gibt es eine Fahrzeugschau, eine Einsatzübung der Jugendfeuerwehr, eine Hüpfburg, ein Riesenjenga, ein Spitzenspiel sowie ab 16.30 Uhr live Musik vom Linsending.

Bilk ist auf der Rolle Das beliebte Stadtteilfest präsentiert ein kunterbuntes und energiegeladenes Programm. Unter dem Motto „Ein Stern für Bilk“ gibt es auf dem Platz vor den Düsseldorf-Bilk-Arcaden heute, von 13 bis 21 Uhr und morgen, von 13 bis 18 Uhr, viel Live-Musik, Tanzvorführungen, ein großes Angebot mit Getränke und Speisen, Spielaktionen für Kinder und Tanzworkshops.

Strandpiraten Das DJ-Team legt heute, 15 Uhr, wieder auf dem Sonnendeck der Rheinterrasse an. Mit an Deck sind die Kölner Markus Wesen und Pierce aka „von&zu“. Achtung: Wenn die beiden Jungs mit ihrem Sound das Ruder übernehmen, könnten die Planken des Schiffs vibrieren.

Aquazoo Der weiße Hai als Streicheltier? Nicht ganz, aber ein gefährliches Monster ist der Fisch auch nicht, sagt Fisch-Forscher Lukas Müller. Er ist morgen um 11 Uhr zu Gast im Aquazoo an der Kaiserswerther Straße und berichtet in spannenden Geschichten, spektakulären Bilder und Filmen von seinen Tagen, an denen er mit Haien tauchte. Die Teilnahme am Vortrag im Aquazoo ist kostenlos und nicht an einen Besuch der Ausstellung gebunden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Zugang zum Vortragsraum befindet sich rechts neben dem Haupteingang.