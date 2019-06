Freizeittipps : Wochenende!

Ein Spaziergang am Rheinufer lohnt sich immer – vor allem, wenn wie am Sonntag wieder der Fischmarkt öffnet. Foto: Rheinlust

Auf eine heiße Woche in Düsseldorf folgt ein heißes Wochenende – jedenfalls, was die zahlreichen Freizeitaktionen angeht. Hier eine Auswahl.

Haustiermesse Zum Treffpunkt für alle Heimtierfreunde wird heute und morgen das Areal Böhler an der Hansaallee 321. Dort in den Alten Schmiedehallen findet die Messe Heimtierwelt statt. Es gibt alles, was der Mensch fürs Tier braucht: An Ständen bieten die Aussteller ihre Waren und Infos an, ein Workshopprogramm sorgt für Lehrreiches, und in Zirkeln präsentieren die Tiere ihr Können. Die Messe ist heute und morgen, jeweils von 10 bis 18 Uhr, geöffnet. Der Eintritt kostet neun Euro.