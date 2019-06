Freizeittipps für Düsseldorf : Wochenende!

So schön kann wechselhaftes Wetter sein. RP-Leser Albrecht Korff fotografierte diesen Regenbogen am Düsseldorfer Rheinufer. Foto: Albrecht Korff

Düsseldorf Der Sommer kommt in großen Schritten. Mehrere tolle Aktionen und Veranstaltungen stehen auf dem Programm. Hier einige Tipps.

Parklife Das Gelände vom Alten Bilker Friedhof ist Ort der nächsten Parklife-Aktion. Bei freiem Eintritt sind alle Bürger eingeladen, sich im Stadtpark einen schönen Tag zu machen. Es gibt Live-Musik und Bespaßung für Kinder. Speisen können mitgebracht werden, Getränke besser am Stand dort gekauft werden, weil die Veranstalter mit den Einnahmen die Aktion finanzieren. Beginn ist morgen, 11 Uhr, an der Volmerswerther Straße.

Radnacht Auf die Sattel, fertig los: Am Radaktiv-Tag morgen ab 11 Uhr am Rheinufer gibt es alles, was das Radler-Herz wünscht: Fahrräder aller Art zum Testen, viele Info-Stände und Gelegenheiten zum Austausch. Um 18 Uhr startet die sechste Radnacht Düsseldorf. Eine gute Gelegenheit, einmal gemütlich auf den Hauptstraßen durch Düsseldorf zu radeln. Start und Ziel ist jeweils am Mannesmannufer 1.