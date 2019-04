Freizeittipps für Düsseldorf : Wochenende!

Kunst, Kaufen, Laufen und Pflanzen tauschen: Düsseldorf bietet an diesem Wochenende erneut eine Fülle an Veranstaltungen. Hier eine Auswahl.

Nacht der Museen Zu einem kunstvollen Frühlingserlebnis in besonderer Atmosphäre lädt heute die 19. Düsseldorfer Nacht der Museen ein. Rund 40 Museen, Ausstellungshäuser, Galerien und Off-Spaces öffnen zwischen 19 und 2 Uhr ihre Pforten und präsentieren ein abwechslungsreiches Programm für alle Sinne. Alle Adressen, Aktionen und die Strecke des Shuttle-Busses gibt es im Internet unter www.nacht-der-museen.de.

Jobmesse Ob Handwerk, Handel, Dienstleistung oder Industrie – die Jobmesse präsentiert Karrierechancen für alle Qualifikationen und alle Generationen. Zahlreiche Arbeitgeber präsentieren sich an Info-Ständen, zudem stehen auf dem Programm Aktionen wie kostenlose Bewerbungsmappenchecks, Fachvorträge zu Karriere-Themen sowie Bewerbungsfoto-Shootings. Ort der Messe ist das Volkswagenzentrum am Höherweg 85. Geöffnet ist die Messe heute von 10 bis 16 Uhr und morgen von 11 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt.

Trödelmärkte Auf zur zweiten Runde in diesem Jahr heißt es morgen beim Markt auf dem Messeparkplatz P1. Rund 800 Händler bauen ihre Stände auf und bieten Waren an, die zu einem richtigen Trödelmarkt gehören. Beginn ist um 11 Uhr.

Ein Familientrödelmarkt beginnt morgen um 10 Uhr am Hallenfreibad Benrath an der Regerstraße 5. Im Angebot sind Kleidungsstücke, Spielsachen, CDs und Bücher. Außerdem bieten die Organisatoren (die Bäder Düsseldorf) ein Programm mit einer Hüpfburg, Clowns, Ballonmodellage, Kinderschminken, Entenangeln, Glücksrad und Powerpadler an. Für einen guten Zweck werden Fundsachen aus den Bädern verkauft.