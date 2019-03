Freitzeit: Wochenende!

Schritt für Schritt schleicht sich der Frühling in die Stadt – endlich. Nun heißt es: ab nach draußen, schöne Dinge unternehmen! Hier einige Tipps.

Impuls-Tag für Schüler Heute von 10 bis 16 Uhr findet im Konferenzzentrum Rheinische Post (Zülpicher Straße 10) die Impuls-Schülerorientierungsmesse statt. Abiturienten und Schulabgänger können sich mit ihren Eltern über Bildungswege schlau machen. Unter anderem informieren die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, das Karrierecenter der Bundeswehr Düsseldorf, die Hochschule Niederrhein und das Ministerium der Finanzen NRW über ihre Studiengänge und Ausbildungsmöglichkeiten. Diverse Fachvorträge runden das Programm der Impuls ab. Coaches geben Tipps, mit denen Bewerber überzeugt auftreten können. Bei einem Check der Bewerbungsmappen wird deutlich, was ein gutes Anschreiben ausmacht und was in den Lebenslauf gehört. Wie sich die Stimme im Bewerbungsgespräch einsetzen lässt, kann auch gelernt werden. Fragen beantwortet zudem eine Spezialistin von der Agentur für Arbeit.