Tipps: Wochenende!

Ein Markt für Karnevalströdel, Museen mit freiem Eintritt, Live-Musik und ein Bad im Rhein: Es gibt viel zu erleben an diesem Januarwochenende. Hier die besten Tipps.

Karnevalströdelmarkt Die Benrather Schloßnarren veranstalten morgen mit dem Comitee Düsseldorfer Carneval im Henkel-Saal den 1. Düsseldorfer Karnevalströdel. Etwa 45 Aussteller bieten Second-Hand-Kostüme, Kopfbedeckungen, Orden und Fräcke sowie Zubehör an und sonst alles, was in der Session für eine individuelle Kostümierung passt. Ein Teil des Erlöses soll für einen guten Zweck gespendet werden. Der Markt beginnt am morgigen Sonntag zur karnevalistischen Zeit 11.11 Uhr im Henkel-Saal an der Ratinger Straße. Der Eintritt beträgt drei Euro, Kinder haben freien Eintritt.