Freizeittipps für Düsseldorf Das ist in dieser Woche in Düsseldorf los

Kino Noch bis zum 28. Januar finden in Düsseldorf die 17. Japanischen Filmtage statt. Diesmal liegt der Schwerpunkt auf dem Thema „Familie“. Dabei wird ein Querschnitt der aktuellen japanischen Gesellschaft reflektiert. Die Filme werden, sofern nicht anders angegeben, in japanischer Originalfassung mit deutschen oder englischen Untertiteln gezeigt. Im Stadtmuseum, Berger Allee 2, werden beispielsweise am Mittwoch ab 18.30 Uhr direkt hintereinander drei kurze Dokumentarfilme gezeigt, die sich mit der Kultur Japans beschäftigen.