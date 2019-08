Freizeit : Wochenende!

Mit etwas Glück beim Wetter wird der Renntag am Sonntag zu einem großem Sommerfest für die ganze Familie. Foto: Anne Orthen (ort)/Orthen, Anne (ort)

Düsseldorf Kaum zu glaube, aber so langsam gehen die großen Ferien ihrem Ende zu. Viele Düsseldorfer sind schon von ihren Reisen zurück. Daher hier einige gute Tipps, um am Wochenende viel unternehmen zu können.

Strandparty Die Künstlervereinigung WP8 feiert heute outdoor im Treibgut am Stahlwerk mit Strand und Pool. Das Motto lautet „Einfach cool im Liegestuhl“,– und das dürfte kein Problem werden bei guter Musik, Cocktails, Sonnensegel und Palmen. DiscJockeys spielen ihre Vorstellung von Sommermugge, und gegen Abend spielen Bands live. Der Eintritt ist frei. Beginn ist um 16 Uhr im Stahlwerk an der Ronsdorfer Straße 134.

Grillabend Die Partyreihe „Beats & BBQ“ lädt für heute Abend zu Grillen, Feiern und Musik ein. Urbane DJ-Kultur trifft auf der Terrasse auf sommerliches BBQ-Flair. Von 17 bis 21 Uhr werden vor der imposanten Kulisse des Ehrenhofs mit Blick auf die Tonhalle und den Hofgarten frische Sommersalate und deftige Grillspezialitäten geboten. Wechselnde DJs sorgen mit Soul, Funk und 70er-Jahre-Hip-Hop für den passenden Soundtrack und popkulturelles Flair.

Info

Im Hofgarten Poesieschlacht ist ein Wettstreit junger Autoren und eigentlich kultig im Zakk Flingern zuhause. Ein Mal im Jahr wandert die Slam-Gemeinde aber in den Hofgarten und versammelt sich mit Picknick und dazugehöriger Decke vor dem Pavillon, um den Beiträgen der Slammerinnen und Slammer zu lauschen. Morgen um 19 Uhr ist es wieder so weit, und auf der Bühne in Düsseldorfs Park kommt es zum Schlagabtausch der Slammer. Der Eintritt ist frei.

Zuvor, nämlich morgen um 11 Uhr, ist die Hofgartenbühne der Treffpunkt für die Fans der „Hofgartenkonzerte“. Zu erleben ist das Ensemble „Die neuen Oberkrainer“ mit seinen schwungvollen Polka-Melodien.

Bereits am heutigen Samstag um 15 Uhr ist die gleiche Bühne der Ort für „Jazz und Weltmusik im Hofgarten“. Live tritt die Kombo „Shinkarenko“ aus Litauen auf und spielt Jazz. Anschließend zeigt die „Marion & Sobo Band“, was sie für Musik im Repertoire hat. Die Band verbindet sogenannte Globale Musik und Jazz mit Chanson und vokalem Gypsy Jazz.

Hoffest Wer den Nachbarschaftsverein Nielson näher kennenlernen möchte, sollte morgen zur Martinstraße 58 in Bilk gehen. Der Verein will dort mit allen Gästen, die Lust und Zeit haben, feiern. Es wird getrödelt, geshoppt, gegessen und getrunken – und eine Runde zu tanzen, ist auch drin. Die Einnahmen sind für einen guten Zweck bestimmt. Gespendet wird an den Verein Women in Exile, der das Ziel hat, speziell geflüchtete Frauen zu unterstützen und sich um deren Probleme zu kümmern. Das Fest beginnt gegen 12 Uhr, Ende soll am späten Abend sein.

Open Air Kino Hinter dem Gebäude der Filmwerkstatt Flingern an der Birkenstraße 47 startet am heutigen Samstag gegen 21 Uhr unter freiem Himmel der Kinofilm „Das Fest“. Der fröhliche Titel täuscht: Das dänische Drama aus dem Jahr 1997 handelt von einer Familienfeier, auf der die Kinder ihren Vater wegen sexuellen Missbrauchs zur Verantwortung ziehen wollen – ein zutiefst erschütternder Film. Der Eintritt zum Kino der Reihe „Flingern Lichtspiele“ ist frei.

Renntag Der Sparkassen-Renntag morgen ist ein Fest für die ganze Familie. Zu erleben sind edle Vollblutpferde hautnah mit aufregendem Renntrubel. Fans werden sich freuen auf die Pferdegala „Working Equitation“ und Rennbahn-Führungen mit einem Blick hinter die Kulissen. Zusätzlich gibt es eine große Kinder-Erlebniswelt mit einem KNAX-Aktionsstand, Kinder-Schminken, Ponyreiten, einem Kletterturm und einem Popkorn-Stand sowie ein Gewinnspiel mit Preisen für Groß und Klein. Beginnt des Renntages ist morgen 12.30 Uhr, das erste Rennen startet um 14 Uhr.

Wollfestival Echt jetzt: Stricken hat ein eigenes Festival – und zwar heute und morgen in der Rheinterrasse. Es gibt alles rund um Wolle, Spinnfasern, Stricken, Häkeln und Spinnen. Die Öffnungszeiten sind heute 10 bis 18 Uhr und morgen 10 bis 16 Uhr bei einem Eintritt ab 10 Euro. Die Rheinterrasse befindet sich am am Robert-Lehr-Ufer, Anfahrt bis U-Bahnhof Tonhalle oder Victoriaplatz / Klever Straße.