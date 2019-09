Kostenpflichtiger Inhalt: Freizeittipps für Düsseldorf : Wochenende!

Gemeinsam ins kühle Nass – beim Hundeschwimmen im Strandbad Lörick. Foto: Anne Orthen (ort)/Orthen, Anne (ort)

Düsseldorf Dies wird ein besonderes Wochenende in der Stadt: Mit einem autofreien Sonntag will die Landeshauptstadt für die Verkehrswende werben. Die Bürger dürfen an diesem Tag kostenlos mit der Rheinbahn und dem Bus im gesamten Düsseldorfer Stadtgebiet unterwegs sein. Dazu passen viele Freizeitaktionen in der Stadt. Hier eine Auswahl.