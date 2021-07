Düsseldorf am Wochenende : Festival, Musik, Theater und Radfahren

Das Asphalt Festival hat begonnen und findet unter anderem auf der schwimmenden Bühne auf dem Schwanenspiegel statt. Foto: Uwe-Jens Ruhnau

Düsseldorf Die Schulferien beginnen und Düsseldorf bietet wieder viele gute Freizeitmöglichkeiten: Kino, Theater, Open-Air-Comedy sowie Musik und Ausflüge. Unsere Tipps fürs Wochenende.

Die Corona-Inzidenz ist niedrig, das gesellschaftliche Leben gewinnt an Fahrt. Kino, Theater, Sport: Alles wieder möglich, es gibt zurzeit wenige Beschränkungen.

Konzerte in Bilk Als Ersatz für die ausgefallene Jazz Rally finden am Wochenende einige Konzerte in der Jazz-Schmiede an der Himmelgeister Straße 107g statt. Die Gewinner des Sparda Jazz Awards treten auf, Tickets gibt es zum Preis von zehn Euro. Die Konzerte werden zudem online live unter www.muzz.tv übertragen.

Die Konzerttermine sind am Freitag Lukas Langguth Trio (18.30 Uhr), Carli Kream (16 Uhr), Vincent Meissner Trio (20.45 Uhr); Samstag Tobias Haug Quartett (18.30 Uhr), MWEB (16 Uhr) und No Pressure (20.45 Uhr) sowie am Sonntag die Hannah Weiss Group (17.30 Uhr), Leon Plecity Quintett (15 Uhr) und die Gruppe TILAR (19.45 Uhr).

Fahrradtour um den Nordpark Was stand 1938 an Stelle des Aquazoos? Und was hat es mit dem Gelände um die drei Nornen auf sich? Diesen Fragen wollen Fahrradfahrer mit dem Team der Mahn- und Gedenkstätte am Samstag von 14 bis 16 Uhr auf den Grund gehen. Denn rund um den Nordpark haben sich viele Orte erhalten, deren Geschichte kaum bekannt ist. Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldungen unter Telefon 8996205 oder per E-Mail an nicole.merten@duesseldorf.de.

Asphalt Festival Theater, Konzerte, Tanz, Performances und Lesungen bietet das Festival bis zum 18. Juli. Spielorte sind unter anderem die Berger Kirche, das Kulturzentrum Zakk und das Schauspielhaus. Besonders spektakulär aber dürften die Termine auf der Seebühne auf dem Schwanenspiegel sein. Am Samstag zum Beispiel spielt dort das Streicherensemble Mivos Quartet die Werke zeitgenössischer Komponisten. Das komplette Programm ist online unter www.asphalt-festival.de einsehbar.

Parklife im Hofgarten Am Sonntag wird die neue Parklife-Saison eröffnet und bringt das bunte Parkleben in den Hofgarten zurück. Ein DJ legt Musik auf, es gibt Streetfood und verschiedene Aktionen. Der Eintritt zum Parklife ist kostenlos, Getränke sollten aber dort gekauft werden, um die Aktion zu finanzieren. Los geht’s um 12 Uhr. Zuvor gibt es ab 11.30 Uhr einen halbstündigen Slow-Flow-Yoga-Kurs.

Slow Acting in Golzheim Das Ensemble Theaterlabor Traumgesicht spielt am Samstag seine erste Premiere nach dem Lockdown. „Wandlung 21“ heißt das Stück, in dem die Schauspieler Martin Pyka und Nicolai Karrasch Texte aus zwei Stücken zitieren.

Gespielt wird in der Kunstform „Slow-Acting“ mit der bewussten Verlangsamung der Gestik, um die Texte auf ihre Kernaussagen zu reduzieren. Beginn ist am Samstag um 19.30 Uhr auf der Bühne Campus Golzheim an der Georg-Glock-Straße 15.

Live-Musik in Gerresheim Am Samstag tritt die Mundart-Band Wellem im Gerresheimer Jägerhof am Kölner Tor 17 auf. Frederik Puffe (Schlagzeug), Natalie Wallrath (Gitarre/Gesang) und Max Wallrath (Bass/Gesang) präsentieren eigene Musik auf Düsseldorfer Platt. Das Repertoire wird durch rheinische Coversongs ergänzt. Beginn ist um 18 Uhr. Der Eintritt ist für Besucher kostenlos.

Comedy Open Air Das Theater Takelgarn startet sein Freilichtprogramm auf der Engländerwiese im Nordpark am Samstag mit Sabine Wiegand. Sie präsentiert ab 19.30 Uhr ihr Solo „Dat Rosi sieht rot“. Am Sonntag tritt Charly Martin auf. Der Düsseldorfer Entertainer bietet ab 18 Uhr Zauberei und Comedy.