Freizeittipps für Düsseldorf Das kann man in dieser Woche in Düsseldorf unternehmen

Improvisation In der Jazz-Schmiede in Bilk, Himmelgeister Straße 107g, treten am Donnerstagum 20 Uhr die Frizzles in abwechselnden Besetzungen auf. Die Schauspieler bieten rasantes Improvisationstheater, bei dem Comedy, Musik, Schauspiel, Gesang und Bewegungstheater zusammentreffen. Der Eintritt kostet 18 Euro.