Freizeittipps für die Ostertage Schöne Feiertage!

Düsseldorf · Besinnliche Konzerte am Karfreitag, rasante Fahrten auf der Kirmes und gemütliche Treffen an den Osterfeuern. Rund um Ostern ist viel in Düsseldorf los.

05.04.2023, 17:00 Uhr

Max Giesinger darf endlich seine mehrfach verschobene Tournee nachholen und präsentiert nun am Samstag in Oberbilk seine neue Single. Foto: Katrin Chodor

Von Julia Brabeck

Konzerte In der evangelischen Neanderkirche, Bolkerstraße 36, gibt es am Karfreitag Musik zur Todesstunde Jesu. Das Alma Quartett ist dort um 15 Uhr zu Gast. Zu hören sind Werke für Streichquartett von Bach, Mozart, Beethoven, Haydn, Schumann und Schostakowitsch. Der Eintritt ist frei.