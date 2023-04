Freizeittipps für die Ostertage in Düsseldorf Wo es Ostern Brötchen gibt, Museen und Bäder öffnen

Düsseldorf · An den Feiertagen herrscht nicht überall Feiertagsruhe. Wir sagen, wo noch was los ist und wie die Busse und Bahnen in den nächsten Tagen fahren.

05.04.2023, 17:00 Uhr

Ein Osterspaziergang im Wildpark lohnt sich immer. Foto: Landeshauptstadt Düsseldorf/Gartenamt

Von Julia Brabeck

Einkaufen Überraschungsbesuch steht vor der Tür oder beim Einkauf wurde etwas vergessen? Dann besteht auch an den Feiertagen in Düsseldorf die Möglichkeit, noch etwas einzukaufen. Der Supermarkt im Hauptbahnhof ist täglich rund um die Uhr geöffnet, und der Rewe-Markt im Ankunftsterminal am Flughafen hat immer von 5 bis 24 Uhr geöffnet.