Freizeittipps aus Rath, Unterrath und Lichtenbroich : Überraschend viele Angebote im Grünen

Der Spielplatz an der Westfalenstraße ist für viele Familien ein beliebtes Ziel nach der Einkaufstour. Foto: Julia Brabeck

Serie Düsseldorf Speisen unter alten Bäumen in Lichtenbroich, toben auf dem Waldspielplatz in Rath und beschauliche Plätze im Unterrather Park - unsere Freizeittipps aus den drei Düsseldorfer Stadtteilen.

Von Julia Brabeck

Die Stadtteile Rath, Unterrath und Lichtenbroich, die gemeinsam mit Mörsenbroich zum Stadtbezirk 6 gehören, sind wenig homogen, denn zwischen Industrie und großen Wohnquartieren sorgt überraschend viel Grün wie der Aaper Wald und der Kartäuserpark für Lebensqualität. Wir geben fünf Freizeittipps für diejenigen, die sich noch nicht so gut in den drei Stadtteilen auskennen.

1 Mehrere Generationen haben im Unterrather Bad an der Mettlacher Straße das Schwimmen gelernt, Wellness-Fans haben dort unzählige gesellige Stunden in der Sauna oder dem Whirlpool verbracht und Familien viel Spaß im Erlebnisbereich gehabt. Wer das selber erleben will, sollte einen Besuch nicht auf die lange Bank schieben.

Info Wöchentliche Serie läuft bis April Serie In der nächsten Woche gibt es am Dienstag insgesamt fünf Tipps aus den Stadtteilen Garath und Hellerhof. Die Serie endet im April. Zum Stadtbezirk 6 gehören Rath, Unterrath, Mörsenbroich und Lichtenbroich. Insgesamt leben in den vier Stadtteilen mehr als 66.600 Bürger.

Denn wie lange die Technik des 55 Jahre alten Gartenhallenbads, das ab 2023 an der Ulmenstraße neu gebaut wird, noch durchhält, ist ungewiss. Das Bad war ursprünglich schlicht mit einem Schwimmbecken, einem Drei-Meter-Sprungturm und einem Einer gehalten. Das änderte sich 1990, als das Bad für 4,3 Millionen D-Mark umgebaut wurde. Unter anderem erhielt es den Erlebnisbereich mit Wasserrutsche, Schwimmkanal, Kleinkindbecken, Außenbecken und Whirlpool.

Das Unterrather Bad ist eine beliebte Sportstätte. Foto: Andreas Bretz

2 Eine hohe Aufenthaltsqualität hat die Rather Westfalenstraße nicht in allen Bereichen, aber rund um den neuen Quartiersplatz hat sich ein lebendiges Viertel entwickelt mit einem beliebten Spielplatz und angrenzender Gastronomie wie ein Eiscafé und ein italienisches Restaurant.

Zudem erhält die Einkaufsstraße viele gute Bewertungen, wenn es um das Thema Nahversorgung geht. Denn dort sind viele Branchen und auch Dienstleister, aber auch öffentliche Einrichtungen wie die Stadtbücherei vertreten. Und auch wenn es immer wieder Leerstand oder einen schnellen Wechsel der Betreiber gibt, einige der Geschäfte wie das Möbelhaus Kienen, Schreibwaren Schmitz oder das Rather Grillhaus können auf eine jahrzehntelange Vergangenheit zurückblicken.

3 Der Waldspielplatz Müllers Wiese an der Stadtbahnhaltestelle Oberrath zählt zu den schönsten Spielanlagen der Landeshauptstadt. Unter den 250 Jahre alten Bäumen haben Kinder jedes Alters die Möglichkeit, sich so richtig auszutoben. Sie können nach Herzenslust spielen, klettern, sich verstecken, schaukeln, buddeln, am Brunnen matschen, auf einem Platz bolzen, durch das Unterholz stromern und so die Natur entdecken.

Mehrere rustikale Tische und Waldbänke laden zu einem Picknick ein, aber auch in unmittelbarer Nachbarschaft gibt es mehrere Gaststätten, ein Café und ein Kiosk. Wem das alles noch nicht reicht, der kann sich auf den zwei Kilometer langen Trimmpfad auspowern, dessen erste Station sich am Rande des Waldspielplatzes befindet.

Im Kartäuser-Park gibt es viele ruhige Orte. Foto: Julia Brabeck

4 Nur wenige Schritten von der vielbefahrenen Unterrather Straße entfernt befindet sich der Besucher plötzlich in einer grünen Oase. Offiziell benannt wurde der große Grünzug zwischen der Unterrather Straße und dem Flughafengelände noch nicht. Im Volksmund wird er aber als Kartäuser-Park bezeichnet und ist somit nach dem alten Kartäuser Kloster benannt, das früher dort stand und für den Bau des Flughafens in den 1970er-Jahren abgerissen wurde.

Die Grünanlage punktet vor allen Dingen durch ihre Vielseitigkeit. Es gibt große Wiesen und einen Hundeauslaufplatz, kleine Wäldchen und viele lauschige Plätze entlang des Kittelbachs, der sich in Schleifen durch das Areal windet. Viele Bänke laden zum Verweilen ein. Auf dem Gewässer tummeln sich zahlreiche Enten, und wer Glück hat, kann auch immer wieder Eichhörnchen in den Bäumen und Sträuchern beobachten.

5 Essen unter einem dichten grünen Dach, und das bei jedem Wetter, das ist wohl nur im Restaurant Bambusgarten am Kieshecker Weg 132 möglich. Untergebracht ist dieses in einem ehemaligen Gewächshaus, in dem über 70 Jahre alten Gummibäume das Blätterdach bilden. Die vielen großen Pflanzen und Bäume sorgen nicht nur für ein ungewöhnliches Ambiente, sondern auch dafür, dass der Lärmpegel in dem Raum mit seinen 200 Plätzen stark gedämpft wird.